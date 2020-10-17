創業起義｜若為自由故　應否創業做老闆？（尹思哲）

也許創業很難，難就難在怎樣也不能滿足：得到自由，又要擔心收入不夠穩定；等到獲利，又怕得失客戶員工投資人。

創辦人B曾是行業龍頭，最近竟然撰文話I don’t miss being a boss。創辦人B何許人也？香港曾經最風光的boutique digital agency。我以前在壹傳媒打工，亦搵佢幫手開發新產品。其客戶包括New York Times和Economist。要知道，當香港未有任何Hackathon和Co-working Space的年代，創辦人B早已每年搞科技會議。

創業14年後，創辦人B生咗細路，結束生意離開香港，移民去加拿大，重返就業大軍唔做老闆。歸根究底，佢認為在自由度、財務以至於時間上，作為公司最大股東嘅回報，似乎都不及大企業管理層來得更好。

講得白啲，喺香港做個中小企老闆，要睇客戶同員工面色，要是有籌錢，隨時再加上投資人的指指點點。結果唔少創辦人朋友，都抱有同一份迷惘：究竟係我run公司，還是公司run我？

有朋友為了向投資人交待，苦苦支撐生意不吭聲，有朋友不願意令員工失望，寧願自己休息不足夠。其實以我自己經驗，打了工十幾年，跟創辦人B剛好相反，最近全職創業一兩年，收入暫時倒沒有很大分別，但自由度卻增加不少。

計我話，I don’t miss being an employee，原因在於大部分時間，用於照顧自己的喜好，而不是老闆的需求。再說，即管是打工做管理層，還不是要同時兼顧上司下屬，真有大差別嗎？我可不是這麼認為。

聽起來是不是很有趣？做老闆與不做老闆，創業和不創業，似乎同樣都是為了自由？

我反而覺得，若不拘泥於狹義的解釋，就算像創辦人B，雖然已不是公司董事或大股東，反而能夠真正be your own boss：自己掌控自己命運。達成這個人生階段的目標，既有足夠時間陪伴家人，同時有足夠的經濟回報，管它是打工還是公司東主？

就上星期，我曾接受錄影訪問，當中被問到：移民之後，對香港有沒有牽掛？會否不適應捨不得？

若是狹義的香港，亦即物理地點上的香港，生活這麼多年，肯定會捨不得。若要是廣義的香港，一個不只物理層面的，而是價值層面的香港，由我可以大擔講句，I don’t miss being a HKer，因為根本沒有放棄，移民最終也許改變國籍，卻無法改寫香港人的身份認同。

香港遠不止只一個地點，即使身在世界不同地方，最終也將自然地連繫一起。

尹思哲

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