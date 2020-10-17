投資導航｜盤點歷屆大選：美總統連任 美股11月升市機率高

美國總統大選向來被視為股市利好因素，尤其向來將股市表現視為政績的特朗普尋求連任，市場憧憬更大。事實上，統計1980年後過去10屆總統選舉年，標普500指數上升的機率高達七成，且走弱年份通常為股災年，如2008年金融海嘯及2000年科網股爆破年等，反映大選利好股市的應驗率高。倘單計大選年的11月，標指及納斯達克指數的上升比例均有六成，比例不低，尤其是總統成功連任時，上升機率更高。

特朗普對上的3任美國總統，即奧巴馬、喬治布殊及克林頓，均可成功連任，3人當選連任的當月，標指分別走高0.3%、3.9%及7.3%，後者更為近10屆大選年表現最好的11月；同期納指則揚1.1%、6.2%及5.8%；道瓊斯工業指數在奧巴馬連任當月微跌0.5%，惟喬治布殊及克林頓連任時則分別走高6.2%及5.8%。

另外可留意的是，雖然大選年美股走勢普遍造好，但高低波幅相對亦較高，尤其是最終出現當選總統政黨更替的時候。例如2016、2008及2000年，標指全年波幅都超過兩成，當中海嘯年波幅更達52%；1980年民主黨的卡特連任失敗，由共和黨雷根當選，當年標指波幅亦高逾四成﹐最終全年升28%。至於今年大選年，標指暫揚8%，波幅已高逾四成。

記者：財經組

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