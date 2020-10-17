投資導航｜特朗普決戰拜登！美大選兩大陣營 受惠資產逐樣睇

習近平南巡過後，市場未來兩周將迎來兩大焦點，一是本月底的中共五中全會，二是下月3日的美國總統大選，當中又以大選結果最受世界矚目。事實上在大選倒數12個交易日前夕，近月民主黨的拜登及共和黨的特朗普民調差距越拉越拉闊下，資產市場早已開始追捧所謂拜登當選的受惠資產；但參考上屆民調與實質結果的落差，仍難一口硬定特朗普連任失敗。今期《投資導航》率先細數市場普遍認為兩大陣營當選下的受惠股份及資產，以及無論誰人入主白宮均有可能走高的贏家。

拜登與特朗普政綱上最明顯的分別，是對環保議題的重視及對貿易壁壘的反感。拜登有意投入兩萬億美元（約15.6萬億港元）應對氣候變化，當中包括能源基建投資，以及支持燃油車主過渡至新能源車，首當其衝的受惠股非Tesla莫屬；Tesla股價在上月中明顯調整後即極速反彈，截至周三止更連升6日，本月已暫累升約8%，不排除倘拜登當選，即可成為衝上逾500美元新高的藥引。至於貿易政策的改變或有利半導體股如Intel，該股7月大瀉兩成後，8月至今3個月均在緩步上揚，有見底憧憬；另外是亞洲股市亦受惠，可留意港上市的兩隻ETF（指數買賣基金）MSCI中國指數（2801）及MSCI新興亞洲指數（2802），前者在周一曾破頂，後者亦穩步邁向新高，究竟是高位遇阻抑或乘風破浪，相信大選結果亦是關鍵因素之一。

至於特朗普任下接連受針對的中資科技股，亦順理成章成為拜登當選的受惠股。大行高盛上月中一份中國市場報告中曾提及，如果拜登在民調領先，或會牽引多隻科技相關的股份跑贏，包括騰訊控股（700）、阿里健康（241）、平安好醫生（1833）及華虹半導體（1347），另外中生製藥（1177）及藥明生物（2269）亦有機會造好。

至於現任總統特朗普上任至今股市普遍造好，其中一個因素在將企業稅大幅下調，惟倘拜登當選，相關稅率或將由21%，上調至28%，此舉或令近年一直享受減稅政策的藍籌巨企走勢逆轉，如AT&T及百貨股TGT等，均曾被摩根大通點點名為最受惠減稅及就業法案的企業之一，惟前者在過去兩個月股價均向下走，若特朗普反民調結果連任，相信亦會一併改寫這些股份的走勢。另一方面，特朗普一反傳統執政者心態的例子多不勝數，當中不得不提喜迎負利率與油價反彈，因而估計美國本土除新能源股外的燃油企業，都可以成為特朗普當選的受惠板塊。

從近一兩年美國對華強硬態度下的金融市場反應，最直接受惠的是因中概股回流而炒上歷史高位的港交所（388），單計今年已走高47%，相信在制裁中國方針不變下，仍會持續受追捧。至於高盛則認為特朗普若勝算機會上升，則招商銀行（3968）、中信股份（267）及海螺創業（586）可跑出，同時亦看好工商銀行（1398）、郵儲銀行（1658）及濰柴動力（2338）的A股。

最後要留意是，無論特朗普抑或拜登，其政綱主調均涉及大量基建支出，加上兩者都提倡大額刺激經濟措施，勢無可避免加大美國財赤，估計兩黨誰勝誰負都阻擋不了美元持續弱勢，因此非美元資產如日圓，以及黃金或可成為大選下的通殺贏家。國際期金價格近日在每安士1,900美元徘徊，瑞銀就曾預期年底前或會衝上二千美元大關，值得關注。

記者：財經組

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