全球樓行｜港人組團英國掃樓200伙 買樓導師：人多不怕經紀搵笨

英國推出BNO「5+1」方案，被視為《港區國安法》的逃生門，但不少港人趁機搶購英國物業，坊間更有「買樓導師」應運而生。Alan Sir是其中一位導師，他創辦英國業主會，開班傳授英國買樓知識，入門班叫價680元，進階班收費4.3萬元。課程不但教人將英國物業變成劏房，更會搞睇樓團帶一大班人到英國掃樓。究竟他有何來頭呢？

課程教借盡按揭 出團英國齊掃樓

從英國業主會Facebook可見，Alan Sir舉辦的英國二手樓投資課堂學員眾多，更多次攜港人出團到英國實地考察，包食包住，有如舉辦旅遊團。他接受本報訪問時透露，業主會已協助港人在英國購買逾200個物業，而報班人數達2,682名，學員共持有逾1,400個英國物業。

Alan Sir的合作夥伴包括中小型業主會，即是曾被指教人借私貸投資滙豐和炒劏房的Ken Sir。他們的經營模式相似，同樣開班教人投資，而兩個業主會共用同一個會址。

從英國業主會的YouTube和Facebook可見，入門班為8小時的濃縮課程，除了分析英國樓市優勢和講解買樓法律流程，還會介紹如何「借盡英國按揭」、「合法地畀少啲稅」和「遙距控制經紀」，之後便鼓勵學生報4.3萬元的進階班，再出團到英國睇樓。

Alan Sir任買樓導師之前，在炒房做交易員，曾開班教人炒期指。他直言自己熱愛投資，「總之係賺錢嘅，香港人都鍾意。」轉行教買樓，他指起初因和幾位朋友到外國買樓，由於回報理想，後來越來越多人加入，身邊朋友便鼓勵他可開班教人賺錢。

他分享自己買樓經歷時，指自己曾踏足過多個港人投資熱點，如澳洲、美國、日本、加拿大、馬來西亞等，發現英國值博率最高，於是在英國買二手樓和請師傅裝修，豈料師傅未完工便不見蹤影，最後再聘用另一位師傅才不致爛尾收場。這次經驗令他發現外國人到英國買樓，容易遭當地人冷待，「一個人喺香港過去，無論你有幾多錢，每個人購買力有限，唔搵你笨可以搵邊個？」

為了方便投資，他想到港人可用「團購」方式，成為當地經紀的大客戶。於是在2018年創辦英國業主會，並透過大量的生意來往建立當地人脈，「你要組埋一齊同佢做生意，令佢知道你哋係同一group人，佢對你其中一個唔好、怠慢，做嘢有甩漏，你哋成group人都會知，佢就知得罪邊個都唔得。」

由於經常帶學員大手買樓，他藉此在當地建立物業團隊，如地產經紀、律師和裝修師傅等，直言業主會在曼徹斯特已稍有名氣，當地經紀會問行家是否認識「Alan from Hong Kong」。

三大投資招數 整劏房回報高

Alan Sir除了吸引大批港人報名上堂，連名導張堅庭和YouTuber Coco哥也曾推薦過他。他主力教人投資二手樓，因為裝修後出租可以賺取較高的租金回報，例如曼徹斯特邊界地區回報率有6厘，利物浦有7厘，而較偏遠的利兹，如果租給政府資助的租客則有8至9厘。

問到有何投資方法時，他熟絡地介紹，「大大小小有4、5個策略，老實講喺當地投資物業，仲有20幾個策略。」他建議新手買二手樓，最簡單可選擇出租予一家人，當地稱之為Buy-to-let（買樓出租），是最穩妥的做法。

若果追求較高的回報率，可選擇將物業裝修，然後分租或分間分租，類似香港的劏房，當地稱之為HMO（House in Multiple Occupation）。分租是指不同租客共用同一個廁所和廚房；分間分租則指每戶租客有獨立廁所和廚房，居住條件較理想。

「租金方面大概500鎊一星期，扣除水電煤費，實收可能400鎊，即月收1.6萬港元租金，間屋連裝修要160至200萬港元以下，點都搞得掂，喺香港呢幾年入場買樓都要600萬港元，你諗吓個成本係咪低好多？」

另外，他介紹英國的Social Housing，和香港的公屋相似，是市政府租給低收入人士的住所。由於當地沒有足夠公屋，市政府會發放津貼讓低收入人士住私樓。業主負責提供住所，市政府會直接向業主支付租金，因此不怕出現欠租的情況。如市政府出價比該區平均租金高，業主租給政府便能賺更多錢。不過他強調此方法較少人熟悉，而且須向市政府申請，程序繁複，只是業主會一向大手買樓，才令申請流程比其他人暢順。

港英買樓思維不同 買錯或貶低估值

買二手樓的回報率吸引，但買錯樓的話，日後出租和轉手都會較困難。Alan Sir建議港人不要為慳錢而忽略驗樓工夫，因單憑肉眼未必察覺到房屋結構問題，當其他買家將來驗樓發現問題就難以轉手，因此最好請驗樓師檢查房屋和做驗樓報告。

另外，英國人買樓思維和香港人不同，當地沒有凶宅概念，即使物業內發生過命案，亦不會影響房屋估值；至於港人一向鍾情海景，或會對一些近河的房屋有興趣，但Alan Sir提醒，近河代表會有河水氾濫的風險，若房屋多次受河水衝擊，會貶低物業估值。

英國買樓流程比香港繁複，坊間越來越多置業公司提供一條龍服務，便利投資新手在當地置業。不過有指經紀或發展商推介律師的做法有利益衝突之嫌，隨時令買家物業貶值，甚至無法交易。Alan Sir的置業班也有類似一條龍服務，但他表示，自己不會向當地經紀要求轉介費佣金，只要求他們提供最優質的服務，互惠互利。

自英國宣佈推出BNO「5+1」以來，港人對英國樓需求急增，已有指港人炒貴英國樓價的說法，甚至因為港人在當地取消交易的個案日增，令部份地產經紀拒絕服務港人。Alan Sir就話：「其實唔可能係我哋炒貴，我哋一小撮香港人炒貴當地成個市場嘅樓價，呢個講法其實好silly（天真）」。他又指，正如海外買家會買香港樓，港人也只是投資，「我哋都會買美股㗎嘛，唔會話炒貴咗人哋美國個道瓊斯工業指數嘛。」

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