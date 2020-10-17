運房局擬暫停空置稅法案

【本報訊】立法會史無前例延任一年，因此上年度決定終止審議的《2019年差餉（修訂）條例草案》，即俗稱空置稅亦因而有機會重新審議。然而，內委會主席李慧琼透露，會前收到運輸及房屋局局長陳帆的通知，將不考慮在下年度繼續審議一手樓空置稅的條例草案。

內會主席李慧琼指，相關草案的法案委員會已經解散，從程序上要重新成立法案委員會審議，並透露運輸及房屋局局長陳帆，日前向立法會表示，考慮暫停處理空置稅法案，但指政府尚未提供有關文件。議員石禮謙則指，政府來年的立法會計劃不包括空置稅在內的草案，立法會應避免無謂的工作。

議員不滿政府沒書面通知

現場亦有議員不滿政府沒有書面通知，其中張宇人及黃碧雲都指，陳帆私下向內會主席李慧琼指要停止工作，但並沒有書面文件證明；公民黨譚文豪則指，「有啲人有心拉布咪認拉布囉，扮咩啫！」

《條例草案》早在6月時，法案委員會在會內指，要該立法會任期內完成條例草案審議，便需要在6月內完成討論，並於7月3日前提交至內務委員會。

但當日已經為6月16日，因此立法會議員石禮謙認為，當時時間緊迫，空置稅亦具爭議性，需要諮詢業界並聽取意見，他個人亦有20多項修訂提出，故要在如此短的時間內完成根本不可能，最終《條例草案》在一周後的會議上，決定終止審議。

當日政府仍指對於法案委員會基於時間所限，決定終止審議表示失望，並指會因應市況考慮會否在下一屆立法會會期內重新提交《條例草案》，惟最終至延任議會後，卻決定不考慮繼續審議草案，可能是因為目前並非「新一屆立法會」。