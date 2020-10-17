【本報訊】疫情重創本港經濟。破產管理署最新數據顯示，9月發出的破產令及公司清盤令創下四年新高。今年首九個月累計申請破產宗數亦達6,656宗，按年升10.5%。有經濟學家預計，本港全年經濟將錄7至8%負增長，而專門處理破產的律師更推測，一旦年底「保就業」等援助計劃完結，破產及失業數字或再創新高。

破產管理署網站顯示，單於今年9月份，發出接管或破產令數目為778宗，按月升50.1%，按年升32.1%，為2016年11月以來最高。9月份提交破產呈請書數目則達到716宗，較上月微跌5宗。至於強制清盤提交呈請書數目為44宗，按月飆升83.3%，按年更升近兩倍。以今年初至今計算，提交破產呈請書數目更達到6,566宗，較去年同期5,940宗上升10.5%。

據破產管理署統計，失業是近年最多破產申請人表示須作出申請的原因。事實上，政府統計處數據亦顯示，肺炎疫情在香港爆發以來，失業人數持續攀升，其中今年6至8月失業率為6.1%，失業人數則增至24.83萬人，比今年5月至7月增加5,800人。同期的就業不足人數亦由13.6萬人升至14.92萬人，增幅約1.32萬人或3.8%，屬沙士後高位。

專門處理破產申請及債務重組的律師孫楚雍指出，個人破產或公司清盤數字增加，成因包括對工作前景有憂慮、大幅減薪、銀行收緊貸款及公司經營困難等。孫透露，今年所接獲有關破產的查詢，亦較上年同期增加約一成，「以往經濟比較好嗰陣，客戶主要想重組多，逼不得已先會破產。但疫情之後多咗人直接揀破產，係專業人士先會仲希望力挽狂瀾重組債務，以免影響將來就業。」

「保就業」完結後恐更嚴峻

孫楚雍又稱，政府推出「保就業」等措施，的確有助延遲個人破產及公司清盤。但若疫情仍未受控，經濟難見起色，他估計，今年年尾及明年初，失業情況將會更為嚴峻，企業清盤倒閉慘況亦會逐步浮現，導致破產及清盤數字進一步推高。而冠域商業及經濟研究中心主任關焯照預期，本港今年全年經濟或會錄得7至8%的負增長，明年則約為1.8%負增長。而重災區主要集中在進出口貿易、批發及零售業、運輸業等，失業規模將遠較金融海嘯期間衝擊大。

有跨國銀行高層亦透露，近月業界對審批貸款的確轉趨嚴謹，部份貸款額甚至會「打個八折」，但暫時未見業界大規模「Call Loan」情況，「畢竟大環境差，銀行都好理解，所以唔會貿貿然Call Loan逼死啲客，反而會傾下點重組債務比較多。」