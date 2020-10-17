大圍柏傲莊｜大手客逾3,600萬買3伙 直言「開心過中六合彩！」

大手客石先生今日斥資超過3,600萬元，分別買入兩個兩房以及一個三房單位，其中兩個將會用作自住，另外一個或會收租。佢表示抽到15號籌，「開心過中六合彩，尋晚知道抽中已經同朋友喺屋企慶祝。」

他表示，一家人住在大圍區，因為小朋友在九龍塘返學比較方便，之後搬到港島居住。他表示等待柏傲莊開售已經等了一段時間，認為項目位置優良，建築設計亦有心思。

對於近日樓市比較不穩，他認為自己唔係樓市專家，不太了解樓市發展。但認為，雖然傳媒經常報道二手業主劈價的新聞，但他在附近搵樓時，覺得業主不太願意減價，所以比較心儀新盤。

石先生預計，其中兩個單位會用作自住，另外一個收租，認為大圍區內租金比較硬淨，加上是鐵路上蓋，對租金回報有信心。他補充，今次入市以不同人名買入，將會採用建築期付款，承造9成按揭。

家庭客連掃3伙 三姐弟一人一間

剛從美國回流的牙醫鄭小姐心情相當興奮，指非常感激母親，幫助自己、姐姐及弟弟支付置業首期，直言如果只有自己入市，「就梗係覺得貴」。不過自己都會支出部份首期，日後亦由自己供款。鄭小姐指家中五兄弟姊妹，關係都相當親密，喜歡一大家族住在一起，是次應該會打算買入3伙單位自住用，最少買入一伙3房單位，起碼買入2伙3房單位，預計支出最少一半首期。

目前家住馬鞍山的鄭小姐續指，柏傲莊地理相當好，自己從美國回港，曾到樓盤附近視察，覺得交通方便，附近食肆配套成熟，加上為鐵路上蓋，相信未來項目樓價會向上，就算疫情及環球經濟不明朗，都相信樓價可以向上。

大手投資者再次出沒，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊A1組揀樓，首一個鐘已錄得3組大手客入市，累售10伙單位。其中兩組分別購入3伙單位，各斥資約3900萬元，另一組就斥逾4300萬元購入4伙，並指柏傲莊出席率相當踴躍，有逾8成出席率，預料日內發售的234伙單位將能全數沽清，B組的157伙都能沽清。柏傲莊收票逾2.2萬票，證明市場購買力強勁，預料受到項目帶動，月內一手應該能達2,000成交，按月大幅反彈。預計全季都會聚焦柏傲莊，並帶動樓價回升3至5%。

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