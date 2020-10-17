全球樓行●專欄︱令和以後，未來那些地區值得關注？（張明珠）

在投資日本房地產的時候，如果選擇地點是非常重要。如今年號更變，令和以後的房價動態也是眾投資者關心的問題。

投資物業前須知

在購買之前，需要了解一下昭和到平成時期的房地產價格變化。如此，不同年代、不同時期、人氣高、價值高的不動產，都有着它的特點，如果知道過去到現在是怎樣變化，那令和年的趨向也是可預測的。

昭和的地價波動和特點

具體而言，除了千代田區，港區，中央區之外，被稱為城南，城西地區的澀谷區，目黑區，世田谷區等東京西邊的地價也在持續走高。

這些街道各有特色，高級住宅區例如千代田區的番町，港區的青山·赤坂·麻布，澀谷區的松濤；時尚購物街例如表參道，原宿，神宮前；高評價的住宅街道如世田谷區的成城；東京則是在戰前就有西高東低的佈局。而經過高級住宅區與時尚購物街在西區的形成。西高東低的佈局更進一步加強了。所以對於昭和來說，用一句話概括就是「西高東低」 。

平成時代的地價超越和特點

其一，依然強大的市中心，進入平成時代，以六本木新城，東京midtown，六本木地區開發等，令市中心的地價在持續走高。其二，臨海的地價上升，中央區地價上升。受到平成12年開通的都營大江戶線等的影響，勝哄和月島為首的臨海地區為居民大量供應了塔樓公寓。由於臨海的地價上升而受到關注，不僅是住宅建築，辦公樓也如是，勝哄的海神廣場和電信中心大樓，還有位於台場的FCG大樓（富士電視台）等。

其三，隨着交通越加便利，區域的評價也隨之改變。以前的大江戶線也不會出現這種情況，此外，由於臨海線·南北線的開通，品川區·目黑區一直都是評價很高的地區。其四，越來越多的人選擇住在職場旁邊。雖然市中心依然很受歡迎，但實際上平成年後墨田區，江東區，北區，足立區的「城東，城北區域」的地價上漲也非常顯著。主要是因為南北線在埼玉縣開通，筑波快線開通等令交通更方便。

再加上，從平成時代的地價上升排行榜來看，雖然都是市中心，離車站近的區域依舊很受歡迎。

令和新發展的街道特徵

交通越是方便，那麼這條街道就會受到歡迎和極大的人氣，如果對"接近職場"的住宅來說，價值也會越來越上升。另外，與交通也有一定關聯，進行再開發區域的期望值也很高。例如，新車站的開發和鐵路的延伸等，會促進人們選擇到公司方便的區域。除此之外，以同軸二號線為代表的"道路的延伸和開發"也能提高交通便利性，街道的價值也容易提高。

區長創新

區長對街道的改革創新也讓人很期待。例如，最近澀谷區的長谷川健區長通過以下逐步備受關注。例如 採用ICT（信息通信技術）實現無紙化；開放特色的創設和遠程辦公； 為了進行編程課程向公立學校交付終端；採用可從整個區域選擇學校的「學校選擇希望制」；「理數教育重點校」和「英語教育重點校」等各個領域特有特色的學校。

尤其是對教育措施的評價，從平成27年到平成31年之間，澀谷區人口增加了約5%，東京都整體的人口增加率約為2.4%。可見澀谷區的增加率很高吧。以及教育領域的強化，受家庭層的關注，而且澀谷區也會不停的做改進，這樣的原因會促進人口的不斷增長，房地產投資市場的良性環境的催生的可能大大增高了。

大學遷徙

大學的搬遷也會對城市的價值產生很大的影響。因為經過大學的搬遷，年輕人聚集在一起，街道也變的更加活躍了。例如，由於年輕人的聚集的原因，飲食店和服裝相關的店等商業設施也會增加。

另外，大學校園一旦搬遷，去校園的學生就會以千人為單位增加，因此學生的租賃需求也會上升，房租也會隨着水漲船高，成為適合房地產投資的城市。

最近一年間，（平成30年—平成31年）東京地價上升率較高的地區。

港區，千代田區，中央區等市中心地區，無論經濟狀況，社會狀況都會一直保持着、某種程度的高水平實際價值。換句話說，這些城市的地價是不斷增長的。而上面提到的北區、荒川區、足立區等區域，在「地價還沒有上漲到最高點」這一點上更值得期待。

綜上所述，市中心，職場附近的住宅地區，以及學區擴展人口增加的區域是令和最值得投資關注的區域。

張明珠

Sakura Global董事兼創辦人：https://www.facebook.com/anvycheungsakura

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！