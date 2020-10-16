BrandStroy｜防毒軟件McAfee爭議上市 創辦人曾涉謀殺被通緝

防毒軟件McAfee籌備在美國上市之際，不思議事件就巧合地接連發生，令一生充滿爭議的創辦人John McAfee突然因為涉嫌干犯五項逃稅而被拘捕，面臨最高30年有期徒刑，算得上是資本市場罕見的另類公義。

McAfee是全球最暢銷的防毒軟件之一，由John McAfee於1989年加州的聖塔克拉拉（Santa Clara）成立，這位狂人一直是個話題人物，主要是他的成功伴隨一系列醜聞，人生經歷也非常戲劇化，除了逃稅、酗酒、自大，一直更有傳他涉嫌謀殺，自2012年開始被FBI全國通緝。

話說2012年11月，John McAfee飼養的11頭愛犬突然被毒死，兩天後他的建築工人鄰居Gregory Faull就被人射殺身亡，McAfee作為槍械狂熱份子自然成為警方的嫌疑人，而在未有充足證據證明自己清白後，加上有指雙方一直有過節之下，他選擇逃之夭夭。

作為科網界狂人，他在逃亡期間沒有走向低調，反而在網絡世界炫耀自己，之後更公開地在Twitter寫到「我8年無納稅，也不會再交稅，因為納稅既違憲，也不合法。」同一時間又秘密約見媒體記者，對外表示這一系列事件是因為政治迫害，一旦自己落入警方手中，很可能會「被自殺」。

最終John McAfee因為朋友發佈的一張照片而曝露其GPS定位，導致他在危地馬拉被捕，但回國後他卻因為警方未有足夠證據而獲警方釋放。知名度更上一層樓的他，向來懂得操弄媒體，他在2015年9月更宣佈參加2016年美國總統大選，組建一個稱為Cyber Party政黨。

他「從政」的舉措，背後目的當然不是為了當選，而是一系列商業考慮，如在2016年踏上搞虛擬貨幣之路，擔任MGT的CEO，在古巴搞比特幣挖礦，還天天在Twitter嘲諷美國政府、FBI、CIA，吸引到超過100萬粉絲，但代價就是再次面臨鋃鐺之災⋯⋯

相比創辦人的傳奇色彩，McAfee這間公司就平平無奇，近年一直未能盈利，暫仍未知招股反應，因為這間企業事實上舊酒新瓶，已經是第二次參與股票市場。其第一次上市發生早於1999年，後來於2011年被英特爾（Intel）以75億美元收購，最後獲私募基金TPG和Thoma Bravo入股，並於2017年獨立拆出英特爾，而在今次的上市，創辦人John McAfee在招股書的權益披露上表面已沒有持股。

招股書顯示，McAfee於在2017財年、2018財年、2019財年淨虧損分別為7,900萬美元、5.12億美元、2.36億美元，至於McAfee在截至2020年6月27日的26周淨利為3,100萬美元，而去年同期淨虧損為1.46億美元。

今次McAfee的上市，只是個私募基金套現的故事，透過證券市場把資產脫手，與創辦人John McAfee很有可能面臨失去人身自由而入獄，相映成趣。

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