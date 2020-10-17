魑魅魍魎｜SAMSUNG手機資料送中 ESG大打折扣（十一少）

中國千方百計要蒐集數據，硬推數碼列寧主義，偷資料手法往往防不勝防，一些企業更為賺人民幣而折腰，最新就有Samsung被揭發把港澳版智能手機上網的「資料送中」，助紂為虐，而在了解當中的技術細節後，才發現事情比想像中嚴重。

原來三星最新的旗艦手機香港行貨和部分舊型號，一旦使用 WiFi 網絡，竟會自動連接114DNS 服務！而所謂DNS，即是一個遠端存取資料的服務，會按用戶所輸入的網址，去取得IP資訊。

至於使用有SIM卡的Samsung手機在使用Wi-Fi網絡時，用戶竟被強制連接中資公司「中國南京信風軟件有限公司」的114.114.114.114 或114.114.115.115。既稱「強制」，用戶當然無法修改相關預設設定，換句話說，Samsung用戶的上網行蹤完全隨時被「老大哥」掌握之中。

這間「信風軟件」的官網介紹，DNS服務為內地大三電訊商適用，中國移動、中國聯通、中國電信，在中國較其餘DNS服務供應商如Google具備「優勢」。

而經IT媒體多次實測，也確認真有其事，連到114DNS服務供應商Coagent Communications，則是一間中資擁有全盤存取權、伺服器位於美國的公司。

對此，Samsung發言人的回覆未有全面否認：「三星非常重視客戶的私隱及個人資料的保護。當手機連接Wi-Fi網絡時，網域名稱系統（DNS）只會傳送網站的IP 地址，並不會儲存任何客戶的個人資料，也不會追蹤用戶所瀏覽的網站或收集瀏覽的內容。我們將不斷為Galaxy產品推出軟件更新，以提升客戶使用體驗。」

事實上，韓國與中國的關係一直千絲萬縷，在國際關係緊張之際，南韓也拒絕美國「清潔網絡」行動要求，未有禁用華為5G，南韓電訊商SK Telecom、KT也被美國國務院標記為不合作對象。

而消費者對一個品牌的信心，往往不只是取決於巧言令色，三星今次風波，無礙在ESG上被香港大打折扣，狹義來說，這絕對值得海關、私隱專員公署需要跟進的。

十一少

http://fb.com/11mister

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