Second Life｜守住底線拒用陸香港（杜夫人）

本欄Fb專頁近日分享一篇報道，關於陸金所香港（簡稱：陸香港） 推iBond認購優惠，用「10厘」吸客，並在社交媒體投放海量廣告，曝光率可媲美一眾虛擬銀行和富途牛牛。

陸香港是一個全網上綜合理財App，受香港證監會規管，持有1、4、9牌照，是平保（2318）子公司陸金所旗下。為向本欄讀者提供第一手資訊，加上朋友力薦優惠吸引，在好奇心及多重因素驅使下，終於衝破心理關口，決定開戶口體驗一下。

身份證認證、臉容識別都是基本的，過程比虛銀簡單，也可以說是求其，平日搞幾分鐘，又要避陰影又要唔手震，陸香港的，影一下就通過，畢竟，只要影一下，要影的資料都已經記錄下來。

陸香港另要求填寫的資料比虛銀更詳細，職業、住址之外，亦會要求填寫年收入、家庭年收入、投資年齡等資料，大概係簡單風險評估。

通過資料審核後，以為大功告成，但原來公司要求存入1萬元資金及進一步完成身份驗證，先算成功開戶。

翌日收到一個深圳號碼電話，杜夫人一般都會自動拒接，今次，錯有錯着聽咗，電話中人簡單介紹自己，道明係代表陸香港，屬於電話外撥客服中心，將會係杜夫人的專屬客服。

由於系統見到杜夫人未完成開戶程序，所以主動致電了解原因，佢用半咸淡廣東話提醒杜夫人要「入金」完成身份認證，以便本月23日經平台認購iBond。

本人不是首次用中資App，但也不是隨便到所有中資App都不介意，考慮到陸香港的call center可能位於深圳，意味個人資料輕易跨越深圳河，老實講，唔擔心就假。

為守住底線，就算幾好用、金融幾創新、幾多着數都好，最終夫人都決定放棄申請。

杜夫人

fb.com/mrsmarydoo

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