美財赤24萬億破紀錄　評級勢降

【本報訊】華府前日宣佈2020年財政年度財政赤字達3.1萬億美元（約24萬億港元）。美國赤字急升，源於稅收因疫情減少，又要以財政措施救助飽受疫情打擊的國內經濟；當地議會現正推動新刺激經濟方案，規模介乎1.8萬至2.2萬億元（美元．下同）之多，美國主權信貸評級會否再遭下調，為外界關注。

美國財政年度按截至9月30日的12個月計算，當地國會預算辦公室（CBO）上月初已預警，美國2020財年預算赤字會破3萬億元；如今統計數字約為3.1萬億元，比2009年創下的1.4萬億元，高出1.2倍。當年華府為應付金融海嘯，時任總統奧巴馬讓政府出資協助銀行業渡過難關。

政府赤字飆升，或引致美國主權信貸評級下跌，並產生連鎖效應，拖累國內金融機構等的信貸評級也下跌，導致借貸成本上升，而債務問題長遠亦會影響經濟增長。華府應對金融海嘯期間，已遭評級機構標普以債務前景欠佳為由，2011年下調主權評級至「AA+」級別。而在今年7月底，另一評級機構惠譽就華府赤字水平發出警告，指其公共財政狀況持續惡化，又缺乏可靠財政整頓計劃，將美國債務評級展望由「穩定」下調至「負面」。

中國持美債處三年半低位

事實上，英國前日便遭評級機構穆迪下調信用評級至「Aa3」，穆迪解釋指英國有高債務及難以駕馭的政策環境等問題，料其財政狀況普遍惡化的情況，難出現迅速逆轉。標普則警告，各國政府為應對疫情債台高築，已有31個國家的信用評級展望跌入「負面」，料未來數月會出現第二波主權信用降級潮，美國亦堪憂。

美國財政部披露，其第二大「債主」中國8月減持美債，這是中國連續第三個月減持，現持美債規模1.068萬億元，屬三年半低位；持最多美債的日本，同在8月減持至1.278萬億元。

疫情未見曙光，美國經濟需華府新一輪刺激措施支援，惟當地議會上周五仍未有共識；同日美股高開低走，道指升幅縮窄至112點或0.39%，報28606點；標指升0.01%至3483點；納指轉跌0.36%至11671點。