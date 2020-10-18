周末樓市｜十大屋苑兩日錄11宗成交 按周少一宗

雖然大圍站有新盤開售，但對二手市況影響不大。中原地產統計的10大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周末略為減少1宗，連續11周企穩雙位數。另一代理行美聯物業統計的10大屋苑，本周末錄得12宗成交，按周持平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍站新盤本周末開售，銷情報捷，帶動樓市交投氣氛向好，項目早前超額認購逾57倍，大量向隅客未能成功入市，部份率先流入二手市場，令二手睇樓量得以保持，交投平穩。第三輪疫情持續改善，在疫情受控下，相信樓市未來發展將如今年五、六月第二輪疫情放緩時一樣，交投會反彈。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，大圍票王新盤「柏傲莊 I」在周末首輪發售，反應空前理想，銷情火熱，儘管吸納客源與資金，但亦刺激二手買家入市意欲。他續指，新盤氣氛暢旺，可見市場剛需強勁，資金追捧磚頭，待新盤熱賣過後，向隅客或將陸續回流二手市場，二手交投仍會穩中向好。在市場熾熱氣氛帶動下，購買力將持續釋放，加上疫情逐步回穩，預料第四季發展商將「報復式」推盤，有萬伙新盤可望應市，將勢刺激整體樓市交投。

港島區方面，中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末錄得1宗成交，本月累積20宗，周末成交單位為冠天閣中層G 室，實用面積563方呎，兩房向北望內園景，雅致裝修，去年11月以1,430萬元放售，現以市價1,125萬元售出，呎價19,982元。原業主於2011年7月以720萬元買入單位，持貨9年，賬面獲利405萬元，單位升值56%。

中原地產楊文傑表示，同區康怡花園本周末錄得2宗成交，較上周多1宗。分行最新促成屋苑P座高層2室成交，單位實用面積466方呎，2房間隔，企理裝修，業主開價875萬元，獨家放盤僅2小時，獲誠意買家即場以860萬元成交，呎價18,455元。新買家為收租客，預算可以2萬元租出，租金回報率約2.8厘。原業主1991年以193萬元買入單位，現沽貨賬面獲利667萬元，單位29年間大幅升值逾3.4倍。

九龍區方面，中原地產林家傑表示，荔枝角美孚新邨本周末維持1宗交投，中原成交屋苑5期蘭秀道7號中層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，享公園景，剛以751.8萬元沽出，呎價14,770元。原業主2002年166萬元購入物業，持貨18年，是次成交賬面獲利585.8萬元離場，單位升值逾3.5倍。

新界區方面，中原地產伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本周末僅錄2宗成交，按周跌五成。大圍新盤周末開售，搶去部份客源，加上居屋早前截止申請亦鎖起部份客源，兩大因素夾擊下，嘉湖山莊交投明顯放慢。新近成交單位為嘉湖山莊麗湖居10座低層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，成交價505萬元，呎價11,425元。原業主於2011年2月以170萬元買入單位，持貨9年，現易手賬面獲利335萬元，單位升值近2倍。

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