周末二手｜翔龍灣半個月累減66萬 比同類放盤平10%

大圍站新盤柏傲莊開售，凍結市場大量資金，二手交投持續受壓，業主仍要減價出貨。

中原地產吳子麟表示，土瓜灣翔龍灣本月至今暫錄約9宗成交，分行最新促成3座低層A室成交，實用面積360方呎，兩房間隔，可享海景，業主最初開價710萬元，放盤約半個月，由於銀行估價不足，加上市埸氣氛相繼出現減價盤，買賣雙方最終達成共識，以646萬元成交，呎價17,944元，成交價低於現時市場同類放盤約10%，更重返近兩年前低價。

中原地產吳子麟指，新買家為同區客，議價後感單位造價十分吸引，即把握機會入市自用。據悉，原業主2008年6月以246萬元買入物業，持貨12年，現轉手賬面獲利400萬元，單位升值1.6倍。

香港置業范文濤表示，將軍澳海翩匯本月暫錄約2宗買賣成交，包括7座頂層特色單位，向東北望內園及山景，2房間隔，實用面積521方呎， 連287平方呎天台。范文濤稱，單位以988萬元放盤11個月後獲外區客洽購，最終減價48萬元，以940萬元市價成交，呎價18,042元。原業主2016年9月以661.6萬元購入上述單位，是次轉售賬面賺278.4萬元，升值約42%。

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