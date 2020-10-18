板藍根醫武肺｜白雲山：板藍根開展工作仍存在不確定性

有內地媒體日前引述國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山透露，其研究團隊發現白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效，內地多處的板藍根隨即賣斷市。同於上海上市的廣州白雲山醫藥集團（874）今日發公告指，所涉及的相關結論只是針對公司合營企業白雲山和黃公司，產品開展工作仍存在不確定性；公司又指複方板藍根顆粒的銷售，預計不會對公司的經營業績構成重大影響，請投資者注意投資與股票交易風險。

受「神藥」消息刺激，白雲山A股及H股上周五（16日）已分別應聲急彈10%及13.3%，H股上周五收市報21.75元。

白雲山指，相關結論只是鍾南山針對公司持股50%的合營企業，白雲山和黃公司，複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。

此外，板藍根產品在國內市場已是充分競爭的產品，不是公司或其附屬企業的獨家生產品種。其中板藍根顆粒共有981個批準文號，複方板藍根顆粒共有147個批準文號。去年公司從白雲山和黃公司所得投資收益為6,796萬元人民幣，佔公司利潤1.65%。今年上半年投資收益為3,599萬元人民幣，佔公司利潤1.59%。

白雲山和黃公司生產的複方板藍根顆粒去年銷售收入約為1.09億元人民幣，佔該公司銷售收入的7.23%；今年上半年銷售收入約7,554.61萬元人民幣，佔該公司同期銷售收入的8.35%。複方板藍根顆粒的銷售預計不會對公司的經營業績構成重大影響。

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