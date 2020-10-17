港人組業主會「團購」200伙英國樓

【財經專題】不少港人到英國搶購物業，更有「買樓導師」應運而生，Alan是其中一位。他創辦英國業主會，開班授徒，入門班叫價680元，課程包括教人將英國物業變劏房。Alan接受本報訪問指，業主會已協助港人在英國購買逾200個物業，而報班人數達2,682名，學員共持逾1,400個英國物業。

Alan合作夥伴包括中小型業主會，即是被指教人借私貸投資滙豐和炒劏房的Ken Sir；他們經營模式相似，更共用同一會址。英國業主會入門班除分析英國樓市和講解買樓法律流程，還介紹如何「借盡英國按揭」、「合法地畀少啲稅」等；之後便鼓勵學生報4.3萬元進階班，再組團到英國睇樓。

Alan指曾踏足多個港人投資熱點，發現英國值博率最高，於是在當地買二手樓和請師傅裝修，豈料師傅未完工便不見蹤影，最後聘用另一位師傅才不致爛尾；這次經驗令他發現外國人到英國買樓，易遭冷待，「一個人喺香港過去，唔搵你笨搵邊個？」

靠大量生意建立人脈

他想到港人可用「團購」方式，成當地經紀大客；於是2018年創辦業主會，透過大量生意來往建立當地人脈，「要令佢知道你哋係一group人，佢對你其中一個唔好，做嘢甩漏，你哋成group人都會知，佢就知得罪邊個都唔得」，他稱業主會在曼徹斯特已稍有名氣。

Alan主力教人投資二手樓，因裝修後出租可賺取較高租金回報，如曼徹斯特邊界地區回報率有6厘、利物浦有7厘；他建議新手買二手樓，最簡單可租予一家人，當地稱為Buy-to-let。若追求較高回報，可將物業分租或分間分租，類似劏房。分租是指不同租客共用同一廁所和廚房；分間分租則指每戶租客有獨立廁所和廚房，居住條件較理想，「租金方面大概500鎊一周，扣除水電煤費，實收約400鎊；間屋連裝修要160萬至200萬港元以下，點都搞得掂」。