疫情工廈｜首三季工廈大手成交錄約44億 近7年新低

市況未見復蘇，投資者身影幾乎絕跡工商物業市場。美聯最新數據指，本港首三季工廈大手成交僅錄14宗成交，涉額近44億元，金額按年急挫約63%，屬2013年實施相關辣招後新低；該行又預料第四季工廈大手交投量將持續低迷。

本港連番受社會運動及疫情衝擊經濟，投資市場觀望氣氛濃厚。美聯工商舖最新報告指出，今年首三季工廈大手、即逾億元以上成交僅錄14宗，按年大減65%，宗數為2016年以來新低；至於成交金額則錄約43.95億元，較去年同期急挫63.3%，屬2013年、港府實施工商物業雙倍印花稅後新低。

美聯工商董事陳偉志表示，受疫情影響，加上缺乏新供應刺激下，市場氣氛淡靜，導致工廈大手交投量下跌。陳續指，部份工廈售價持續受壓，故大手成交亦相對減少，相信疫情及政治等不明朗因素仍未消除下，投資者或維持觀望態度，預料第四季相關成交將持續低迷。

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