二手受壓　龍門居低市價成交

【本報訊】新世界（017）大圍新盤柏傲莊開售，收票逾2.2萬票，成為近22年來票王，凍結市場大量資金，令二手樓市受壓。新界區雖然仍然有錄得成交，但大多要減價求售。

祥益地產高級分行經理黃文樂指出，屯門龍門居鄰近街市，交通完善，樓下食肆林立，最新11座中層E室一個實用面積431方呎，兩房一廳間隔的單位，以居二市場價338萬元成交，呎價7,842元，累減12萬元，減幅3.4%，略低於市價。

新買家為同屋苑分支家庭客，持綠表資格，表示熟悉該區環境，而且單位鄰近家人，可隨時往返；加上業主有議價空間，因此決定買入。原業主1993年以居二市場價約73.4萬元成交，持貨27年賬面賺逾3.6倍。

600萬元內交投仍活躍

不過，中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，雖然大圍站大型新盤搶去大量市場購買力，令元朗區二手市場600萬元至1,000萬元成交有所減慢，600萬元以內的二手成交仍然活躍。

王指最新溱柏10座低層K室，一個實用面積301方呎單位，以438萬元成交；原業主叫價443萬元，議價後決定減價5萬元，令買家決定迅速拍板。買家為上車客，心儀屋苑樓齡新，樓價銀碼細，合預算，遂迅速拍板承接。原業主2017年3月以378萬元買入單位，現轉手賬面獲利60萬元，單位三年升值約16%。