曾淵滄專欄︱物管股玩完？（曾淵滄）

3個月前，我寫了一篇題為「物管股已無力再上」的文章，當時我做了一些檢查，感覺到一些高PE值的物管股，股價可能已經沒有能力再不斷無止境的上升，因此決定進行清理、賣掉。當然，不是全面賣掉，只是選擇高PE，但估計母公司已無能力再注入甜頭的物管公司。

近日回顧，發覺的的確確有些物管股股價已連跌大半年，股價跌幅也很驚人，真慶幸3個月前自己做了一些清理。記住，物管股是依靠母公司養肥的，但是養肥是有限量的，因此，在別人炒高了才高追物管股的風險不小。PE肯定是非常重要的參考資料，不要只顧炒而忘了這個基礎分析的工具。

恒大（3333）正準備將旗下物管公司上市，勢必轟動，但是，如果恒大一次過將所有的物業注入這家上市公司，大量集資，將來這家物管公司的增長就會慢下來。為了讓小股民有得炒，倒是期望恒大準備上市的物管公司上市時規模不要太大，將來再不斷注入新的業務，使到升勢可以持久。

新世界（017）與港鐵（066）於大圍站上蓋的柏傲莊熱賣，但是不等於樓市全面恢復熱鬧，柏傲莊熱賣是因為此樓盤地點非常好，而大樓底層，又有一個巨大的商場，交通、購物、生活都方便。而且首批樓盤定價相對便宜，估計將來會加價加推。近幾年，新世界對品牌的打造用盡心思，非常成功，K11 Musea也成功地被塑造為一件藝術品。過往，新地（016）很成功地為新樓盤包裝為豪宅，新世界則換個方式，把新樓盤塑造成藝術品，提高品味。

不過，數本地地產商，最成功的還是恒隆（101），乾脆放棄香港，全力進軍內地，在多個城市建成當地第一大的購物中心，是超級巨無霸，一舉搶走當地的許許多多大小商場的人流。

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