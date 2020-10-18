柏蔚莊賣樓｜首小時沽逾40伙 買家：「咁都抽到係神嘅安排」

「97後新盤票王」、由新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站柏傲莊昨日首輪開售即沽232伙單位，幾近沽清。項目今日再開售159伙，發展商指，首小時已沽逾40伙單位，其中有兩房買家指「咁都抽到係神嘅安排」。消息指，截至下午近2點，項目暫售出逾80伙。

柏傲莊上周截收2.27萬票，首輪銷售涉及391伙，超額認購57倍。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，買家出席率達九成，屬近年新高，當中有近八成為家庭客，不少大手客購入3至4伙單位予全家搬往，他形容為「慈父慈母盤」。黃續指，今日暫錄兩組客人購入最多兩伙單位，預料今日B組輪次單位將即日沽清，項目最快下周加推應市，並有機會進行次輪銷售。

項目今日安排B組買家揀樓，每人最多購入兩間；據悉，B組錄約1.6萬票，以原先預留157伙予B組買家選購計，平均每102人爭一籌。從事教育界的劉先生直言：「咁都抽到係神嘅安排」，心儀項目交通配套方便，加上價錢合理，故未有參觀示範單位，便斥約900萬元購入兩房作投資。

至於現居大圍的盧太指，女兒首次置業，心儀項目交通方便，加上定價較同區二手樓低，故購入兩房單位，涉額約900萬元。盧續稱，心儀項目多時，早前未有參觀示範單位便入票，抽到前籌亦感到興奮。此外，現居鑽石山的李先生斥約958萬元購入兩房單位，認為項目交通網絡完善，加上他又表示：「無諗過會中」，故未決定投資或自住。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行B組買家出席率達八成，屬近年新高，而現時有近5組客人表示有意購入兩伙單位，料分別涉資1,500萬至1,800萬元。陳續稱，相信項目今日開售159伙單位將即日沽清，而近日第三波疫情緩和，10月有望如5月、即第二波疫情減退，樓市重現反彈。

至於美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，B組客人用家比例提升至七成，該行有約8組客有意購入兩伙單位，料涉資最多2,100萬元。布續指，近期新盤暢旺，發展商將在第四季「報復式」推盤，料本季或有萬伙新盤可望應市。

柏傲莊推出2張價單，分別涉及180伙及211伙，兩批單位面積322至835方呎，最高折扣20%，折實628.9萬至2,033.8萬元，呎價16,618至24,503元，折實平均呎價分別18,922及19,999元。

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