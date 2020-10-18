國泰重組｜南早：本周五前交代方案 涉裁員、減薪 開刀規模或與新航相若

據《南華早報》引述多名消息人士報道，國泰（293）董事會最快本周五（23日）前交代重組方案，方案將集中於裁減人手及減薪。裁員規模或與同業新加坡航空相似。

新航此前得到政府110億新加坡元（約627.3億港元）後，裁減了4300個員工，相當於整體員工數目的五分之一；另一邊廂，新加入的競爭對手大灣區航空尚未取得營運人許可證，已密鑼緊鼓招聘人手。

國泰回覆本報查詢時表示，就坊間各種揣測及傳聞，恕集團不作評論。

報道指，國泰過去一個多月來審視重組方案，一名消息人士指，公司傾向較低幅度的裁員，以便在全球旅遊業重啟之時，公司更有條件應付市場需求，但若然復蘇之路遙遙無期，公司有機會需要再裁員。不過，政府一直向國泰施壓，希望公司能向被裁員工提供更慷慨的離職補償。

報道又指，新加入的競爭對手大灣區航空，上星期已開展騁請工作，以便加快公司能取得營運許可證；又指大灣區航空有機會聘請國泰被裁的員工。據了解，大灣區航空近日在《南華早報》大篇幅刊登招聘廣告，主要聘請後勤員工，如航空膳食服務經理、地勤服務經理、財務會計部經理等。

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