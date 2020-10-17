【灣區風情】國企神力再引發危機 - 程凱

13年前的昨日，上證綜合指數創下6124點的史上新高，可是，創下紀錄才一年，上證於2008年10月28日，卻暴跌至1664點，跌幅高達72%；而直至今天，在所謂疫後牛市下，上證只能回升至當年約一半的3336點，至今股價仍未返家鄉的A股更達1,400多隻。

習近平上周南巡，吹捧在黨領導下而成的深圳奇蹟，無視香港和民企的重要貢獻；又重提國進民退跟黨走的計劃經濟路線，蠶食民間財富。似乎這班人已完全忘記了13年前的股災，同是過份吹奏國家領導的國企而引致爆煲，如今是否又想重蹈覆轍？

2007年前後，大批國企輪流排隊上市，這班土包子初嘗資本市場威力，看着一間又一間世界級市值國企誕生，心雄以為又是黨的神力，更鼓動全中國逾億股民人口，齊齊參與這場A股大牛市炒賣，甚至吹噓A股將可超越港股集資地位。

可是這些國企，尤其國有銀行，明明上市前幾年被專家認為壞賬無可救藥，行將倒閉，但一夜之間卻獲國家盡谷上市，忽然成為高增長又具前景的全球市值最大銀行。中國鋁業如今股價跌了95%，當日亦被吹捧成為世界最大鋁業企業；還有中石油、中移動等，股價都高峯不再。

事實上，這些國企無不是壟斷行業，營運效率低，利潤全靠擠壓民間企業得來；而且透過成本轉移，甚至隱藏成本，力谷而成的「奇蹟」。

國企泡沫在2007至2008年最終被市場刺破，引發A股大冧市，加上環球金融海嘯動盪，那一年內地近七成股民，損失都超過五成或以上，而且至今未返家鄉。

自90年代，中國國有經濟陸續退出市場競爭，才成功造就民企崛起，騰訊、阿里巴巴成為中國經濟起飛的民企代表。可是為催谷國企上市，即引發2007年股災收場，如今不知哪位天才提出國進民退，收割韭菜，甚至不惜消滅香港，以力捧深圳成為一哥。這些不分青紅皂白，本末倒置的聖旨，最終只會再次引發失敗收場。

程凱

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