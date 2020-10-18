異動空間｜螞蟻升價 中金再衝（魏力）

上周五（16日）外電報道，螞蟻集團將IPO的估值目標，由早前市傳的2,250億至2,500億美元，上調至最少2,800億美元，最快本周在港交所進行聆訊。估值提升無疑對阿里巴巴（9988）最受惠，但擔任保薦人之一的中金公司（3908），其股價近日亦靜靜起革命，推升股價主要有三大因素：

一、螞蟻持股水漲船高。螞蟻集團上市後總股數不低於300億股，而中金目前持有螞蟻4.61億股，佔比約1.54%，以估值2,800億美元計，意味持股市值達334億港元；連同內資股，中金總市值843.2億人民幣，換言之單計螞蟻持股，已佔中金總市值36%。保守當今次螞蟻估值上調300億美元（12%），中金持股市值將增加36億港元，理論上等於股價升約4%。

二、回A掛牌推升估值。中金回歸A股轉入直路，上周公佈計劃發行不超過4.59億股A股，佔擴大後股本9.5%，10月14日啟動初步詢價。中金H股上半年每股盈利0.693人民幣，折合0.762港元，假設下半年盈利相同，現價（19.3元）預測市盈率僅12.7倍。對比中信證券A股，目前滾動市盈率22.5倍，中金回A可望略為提升H股估值，帶來短線動力。

三、受惠獨角獸回A上市。中概股回歸潮持續，今年首三季內地A股IPO集資額創10年新高，以承銷金額計，中金位列第二，僅次於中信建投（6066），加上科創板、創業板實行註冊制，中金業務營收將會受惠。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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