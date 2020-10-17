新世界（017）及港鐵（066）旗下大圍站項目柏傲莊，挾雙綫鐵路優勢，加上開價貼近二手，自推盤以來引起全城入票熱潮，大收2.27萬票、成為近22年來新盤票王。項目周末兩日共開售391伙，昨日先推234伙予大手客揀樓，每人至少要購兩至三個單位。

每組買家斥過千萬買樓

項目早上8時半起開售，大批準買家到達荃灣售樓處門外等候，之後分成四人一組進場揀樓，秩序井然，沒有出現入票時的擠迫場面；不過到早上約11時，再次有警員到場了解情況，以防人群過度聚集。

昨日到場揀樓的均是大手買家，動輒以2,000萬、3,000萬元入市。其中買家石先生斥逾3,600萬元，買入兩個兩房及一個三房單位。他表示在逾兩萬票中抽到第15號籌，「開心過中六合彩，知道抽中已同朋友喺屋企慶祝」；亦有大家族客連購三伙予子女一人一間。另外，項目亦吸引到明星藝人入市，市傳昨午5時，TVB藝員彭慧中現身柏傲莊A2組揀樓。

發展商昨晚8時半左右公佈，柏傲莊首輪推出391伙，上周六率先推售A1及A2組的234伙中，12小時內售出232伙，佔推售量99%；單日套現金額超過28.6億元，平均每一組買家斥資過千萬元入市。至於餘下兩伙將會納入B組揀樓，在今日早上11時起開售，涉及合共159個單位。

據了解，昨日沽售單位中，錄62組大手買家認購三伙或以上單位，涉共194伙；至於最大手買家則一口氣掃入四伙三房單位，涉資5,748.8萬元。客源分佈方面，買家有六成來自新界區，另三成來自九龍及一成來自港島；當中八成用家，兩成投資客。

逸璟．龍灣重推僅售13%

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，感謝大家對集團品牌的支持，指柏傲莊成為「九七後票王」，坊間更形容「難中過六合彩」，證明市場需求強烈；但今次未能購入單位的買家不用失望，集團會與港鐵商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。

除了柏傲莊外，昨日亦有新盤推售貨尾，其中中冶置業（1618）的青山公路青龍頭逸璟．龍灣準備交樓，昨日重推54伙，折實平均呎價16,062元，包括34伙早前撻定的單位，市場消息指出，項目單日售出七伙，佔推售量13%。