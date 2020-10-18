【林氏力牆】天文台錯判　應及早修正 - 林本利

剛過去的周二，天文台整日發出八號烈風或暴風信號，歷時14個小時。天文台助理台長陳栢緯翌日早上接受電台訪問，承認預測工具有誤差，會檢視如何改善。天文台發出風暴信號時要傾向保守，因為事關市民的生命和財產安全；但若然一早知道判斷錯誤，便應及早作出修正。

2006年八月颱風派比安襲港，多個新市鎮颳起烈風和暴風，天文台最高只發出三號信號，事後自然被人責罵，指為了商家利益，罔顧市民安全。天文台事後作出全面檢討，就三號和八號信號發出準則作出修訂，不再單單參考維港內的測風站，改為參考全港八個氣象站（包括長洲、機場、西貢、啟德、青衣、流浮山、打鼓嶺及沙田）。只要當中有四個或以上預測錄得烈風，便會發出八號信號。

今次遠距離襲港的熱帶風暴浪卡，風力與颱風相差很大，天文台擔心香港同時受到東北季候風影響，很大機會吹烈風，故此在早上市民未出門前發出八號信號，取態正確。但問題是到早上八時過後，浪卡已逐漸遠離香港，八個氣象站只得長洲僅僅錄得烈風，其餘七個氣象站只吹強風，甚至連強風也未及。

天文台其實一早知道預測出錯，卻遲遲不肯修正錯誤，每小時的風暴消息不斷以沒有人居住的橫瀾島、大老山和青洲錄得烈風作掩飾。直到晚上浪卡在海南島登陸，澳門也改發三號信號後，才跟隨改發三號信號；到午夜過後再改發強烈季候風信號。至於長洲，在天文台改發信號後，直至早上上班時間，仍然錄得烈風，故此為顧及長洲居民的安全而要14個小時維持八號信號的理據，並不成立。

今年二月天文台剛換了新台長，而今次走出來承認預測工具有誤差的卻是助理台長。市民信賴天文台，其公眾形象亦頗佳，希望新台長敢於承擔，不要把失誤責任推卸給預測工具；更不要效法特首和個別高官，一早知道決策失誤，卻遲遲不肯修正，以致令特區政府的公信力和形象跌至谷底。同樣，倘若投資者不肯及早修正錯誤，恐怕損失只會越來越大。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人