局長網誌｜許正宇：冀引入法定企業拯救程序 將向立會提交法案

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，立法會在剛復會，期望用好未來一年的議會時間，在金融發展的範疇上向立法會提交多條法案，包括設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力；提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務；及強化市場基建，加快金融科技發展的進程。

他指，目前香港沒有法定的企業拯救程序，假如公司陷入財政困難，很多時候只能清盤結業。政府希望引入法定企業拯救程序，讓獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案。在2019冠狀病毒病疫情打擊各行各業的當下，引入這個拯救程序更具及時及必要性。不過，政府不是首次向立法會提交相關法案，他指會汲取過往經驗，仔細聆聽持份者的意見，同時引入措施防止程序被濫用。

另外，他指有關證券市場無紙化法案的準備工作已進入相對成熟的階段，亦希望能夠提供有針對性的稅務寬免，拓展資產管理業務。另一項涉及市場基建及金融科技的工作，是有關設立積金易平台（eMPF）的法例修訂。長遠而言，集中強積金行政管理系統亦可以為未來例如「全自由行」等的改革措施鋪路。

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