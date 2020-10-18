新盤動向｜跑馬地盤首批50伙獲足額認購

新盤升溫，中小型新盤加入戰團。遠中集團旗下、由中原地產獨家代理的跑馬地單幢住宅Eight Kwai Fong Happy Valley，過去兩日參觀人流逾300組，今日錄得數組新盤向隅客，因抽後籌，而轉向Eight Kwai Fong Happy Valley參觀示範單位，並考慮入票認購，據悉項目已錄得足額認購。發展商準備最快明日加推單位，並希望於本周內發售。

Eight Kwai Fong Happy Valley原為新世界（017）旗下服務式住宅項目，遠中集團年初斥資12.12億元向新世界購入，並於上周開價，首批50伙折實平均呎價31,129元，實用面積258至428方呎，折價售價843.8萬至1,612.6萬元。

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