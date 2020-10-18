智取大市｜博A股破位值得坐貨（晉佳）

對於股市嚟講，近期可以話有連環好消息。首先，一個星期前，人民銀行取消遠期售滙嘅外滙風險準備金率，即係中央唔驚人民幣貶值，由得你沽，更歡迎你沽，因為唔想升得咁快，係對金融市場中短期信心滿滿嘅表現。

跟住上星期又傳內銀股第三季盈利跌幅將會「被收窄」，好明顯覺得中期金融系統風險有跌無升，喺呢個前提之下，股市相信亦唔會出現大跌風險。

滬深300指數由7月中到而家，3個月左右喺高位形成一個長方形走勢，而安碩A50就已經提前破位，A股ETF似乎係短線穩陣之選。內銀股近日急升，假如博A股突破長方形嘅話，券商股應該有權接力，最值得留意係美國上市嘅富途，今年第二季經調整純利按年升3.1倍至2.43億港幣，收入升165%，計返年度化市賬率12倍左右，高增長新經濟券商股，論螞蟻集團影子股，其實佢最似。

與此同時，最近個幾月納指反彈幅度已經超越9月大跌市嘅0.618倍，換句話說可以將9月跌市陰霾當粉筆字抹咗佢。納指升近9月初高位，全人類都𥄫實納指會唔會再破頂，當買大細咁買，似乎係破頂機會偏高。假如坐住貨，似乎唔使心大心細，嚟緊坐定定應該冇乜錯。

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