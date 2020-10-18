金融fact-check｜陳德霖的坦白（戚風生）

正當金管局前總裁陳德霖跑馬仔消息熱傳之際，冷不防「攞命」高調宣布自己搞startup，還自揭五名股東的名字，當中最矚目莫過於眾安（6060）旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited。陳德霖在位時，眾安爆冷成為首批虛擬銀行，不瓜田李下才怪。

陳德霖在官場打滾多年，以審慎拘謹見稱，加上睇住恩師曾蔭權因公職人員行為失當而吃牢獄之苦，照計不會如此明目張膽搞利益輸送。相信他是與其被動地等記者踢爆，不如主動引爆，連毋須披露的股東名單都任睇唔嬲，表明清者自清。

可是，今時今日的政治氣候，大家都只接受自己想接受的「事實」，觀感往往比真相更重要。放在眼前兩個不爭事實：一，陳德霖統領金管局時，本來不受金管局監管的眾安，因為成功獲得虛擬銀行牌照，成為金管局的regulatee；二，眾安出錢投資陳德霖成為的startup，變成陳德霖的boss。中間發生了甚麼事，或者沒有發生甚麼事，足以讓不同政治光譜的人士自行幻想，然後作出自己想要的結論。

最妙的是，陳德霖發言人對傳媒回應：「金管局發虛擬銀行牌照有很完整及嚴謹的制度及程序，申請人要符合所有要求才能獲發牌，不存在延後利益的情況。」這是典型混淆視聽的官腔。前兩句的理據，並不一定達至最後的結論。

審批這類牌照的制度和程序，都只能靠當事人自行申報是否有利益衝突，監管機構不會事前去查自己人是否刻意隱瞞的枱底數。退一萬步，假設阿sir沒有運用長官意志向發牌的下屬施壓，但私下指導申請人如何達到發牌要求，一樣達到延後利益的結論。

戚風生深深佩服陳德霖一把年紀仍有魄力搞startup。一個場邊指揮慣的長官，現在要落場打真軍，戰績令人期待！

戚風生

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