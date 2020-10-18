笑到最後︱旅遊氣泡攬炒Staycation （高明）

今年冇得去旅行，當香港人悶到要玩Flycation上天空自轉，香港政府宣佈同新加坡定立「航空旅遊氣泡」，即係雙方承認檢疫制度，然後就可以互相去旅行，唔使隔離14日。但係以香港處理酒店嘅情況睇，為咗開放「旅遊氣泡」，隨時攬炒埋香港Staycation嘅強大消費力。

每次一收緊，確診感染就下降，一放寬就升返，好似7月時豁免一萬名強制檢疫海員，之後就再次爆發。今次搞旅遊氣泡，出入境流轉多咗，確診數字都肯定會上升。

遊客嚟香港要住酒店，不過，如果有旅客入到遊店先發現中招，用返政府處理帝苑酒店嘅手法，打殘埋Staycation，確診數字一升各行各業又停頓過。

因為帝苑越南餐廳有員工確診，酒店檢測後搵多3名新增患者，政府要其他300幾名驗到陰性嘅酒店員工隔離，連間酒店都要停業14日，但係住客就可以撤離。驗到陰性都要隔離，如果真係咁嚴，點解政府又將住客同員工分開，冇感染嘅群組可以自行離開？會唔會走咗先傳播開去？其他一般商店消毒後一般兩至三日就可重新營業，酒店就停14日，死物消毒後點解要好似人咁隔離14日？

政府處理酒店矛盾甚多，內循環都搞成咁，開放旅遊氣泡，如果用相同標準處理，酒店停業嘅日子，會多過未開氣泡；確診數字亦都會多過未開關前。

今年有個新常態叫「內循環」，有三個字，見證香港真係好勁：Donki、Flycation、Staycation。

中環驚安之殿堂（Donki）開業，明明都係賣其他分店嘅嘢，排隊塞爆皇后大道中。明知Flycation自轉會被恥笑都場場爆。Staycation算最合理，起碼有得食住。以上三者，證明香港人錢多，夾硬為使錢而使錢。香港人消費力幾強都好，酒店提供優惠兼消毒吸客都好，政府處理得唔好，旅遊氣泡一開，內循環嘅新常態，可能都會被打破。

最後，驚安之殿堂母公司PPIH泛太平洋國際控股（東京交易所：7532.T），年初至今升33.6%，今年股價創上市新高。香港內循環概念股，都要去外國買。

高明

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