今期樓行｜超市掀紅色風雲 華潤U購Select一年狂開17店 中環新店呎租平過深水埗

疫情下，超級市場掀起一股紅色風雲。除了日式超市City’super將由華潤集團「染紅」後，由華潤萬家超市改裝的U購Select，過去一年低調地大舉擴張17間分店。過往以平民形象，主攻屋邨內的平價超市，新近一躍龍門進攻香港金融核心區的中環，於中環中心毗鄰銀座式商廈開新分店。因應零售業遭疫情打擊至低殘水平，U購Select的中環分店，呎租比傳統基層社區的深水埗店還要低。

中環皇后大道中屬區內一線街道，過往不乏鐘錶名店爭相進駐，最矚目莫過於以肌肉男作噱頭的美國時裝品牌Abercrombie & Fitch（A&F）以天價700萬元承租畢打行地庫。然而，受疫情影響，訪港旅客人數及本地消費大減，奢侈品生意一落千丈，皇后大道中屬區內名店集中地，先後有不同國際品牌棄租舖位，導致舖位空置率急升，連帶舖位業主亦要劈租求客，吸引不同民生品牌勇闖一線地段。

位處指標甲廈中環中心對面，皇后大道中152號商廈地舖早前亦以短租方式，租予美國中檔鞋履品牌Skechers作特賣場，反映區內舖租拾級而下，為民生品牌締造商機，適時以低價進駐一線核心地段。華潤旗下U購Select於2015年創立，主打低價營銷策略，並引入英國最大超市集團樂購（Tesco）產品作招徠。品牌目前於全港有約66間分店，過往多於太子、深水埗等民生區「插旗」，而今年則先後於尖沙嘴、中環等核心區開設分店，呎租更較租用民生區舖位低最多26%。

中環舖位素來價值連城，儘管價格高企，多年來亦是一位難求。其中銀座式商廈the L.place位於皇后大道中139號，毗鄰中環中心、盈置大廈等地標甲廈，吸引不少食店落戶，其中地下大堂舖位，正向皇后大道中，面積約3,972方呎，代理消息指，舖位最新由U購Select分支品牌Select Food承租，每月租金約27萬元，呎租僅68元，較舖位高峯期呎租達96元，回落約29%。

事實上，U購Select早於7月、本港爆發第三波疫情時已率先以低租進駐核心區。尖沙嘴素來為遊客購物熱點，惟自「封關」以來，旅客人數大減，該區商戶叫苦連天，多條一線街道湧現吉舖，不少業主紛紛減租應市。就連賭王四太梁安琪亦要「跪低」，其中由旗下尚嘉控股持有的尖沙嘴加連威老道38至40號華暉大廈地下B舖，面積約5,000方呎，代理指，舖位早於7月初以月租30萬元獲Select Food承租，呎租僅60元，租金重返1998年水平，並較連鎖內衣品牌6ixty8ight於2015年8月，以每月73.5萬元承租，低43.5萬元或59%。

翻查資料，U購Select過往多於太子、深水埗等民生區開店，以品牌2017年於深水埗福榮街開設首間24小時營業的分店為例，代理指，品牌目前以月租30.8萬元承租，以面積3,750方呎計，呎租高見82元。換言之，上述U購Select今年於中環及尖沙嘴開設的分店呎租，較深水埗舖位低最多26%。

U購Select標榜每周提供不同折扣貨品，並獨家引入Tesco產品作噱頭吸客。本報記者早前到訪上述兩間Select Food分店，店內有近三分一產品為Tesco品牌，僅有小部分為一般港人熟悉牌子。記者選取同一品牌的盒裝鮮奶、樽裝水、包裝意粉等產品，與本地「龍頭」連鎖超市百佳作比較，發現兩者價錢相若，以十字牌946毫升純鮮奶為例，百佳標價為25.9元，而Select Food則為24.5元，略低5.4%。不過，有不少市民表示對品牌未有深刻印象，其中於中環商廈工作的戴先生指，不清楚品牌背景，惟附近大型連鎖超市均未有所需貨品，才會入內選購：「如果惠康或者百佳無，先會再考慮返嚟幫襯。」

疫情下百業蕭條，超市則成疫市受惠一族，華潤更趁機拓展相關版圖，早於8月則落實與私募基金收購日式連鎖超市City’super的65%股權，加上旗下U購Select今年積極擴充17間分店，較去年僅增加9間、激增近一倍，相關市場佔有率急升，相信本港相關板塊未來將「越染越紅」。

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