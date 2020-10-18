新股消息｜合景悠活明起招股 一手入場費8,212元

合景泰富（1813）分拆旗下物管業務合景悠活上市，明日至22日招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1,000股）入場費8,212元，集資最多約31.1億元，預計10月30日掛牌。

值得留意，分拆完成後，合景泰富將不再持有合景悠活權益，兩者關係轉為姊妹公司，而合景泰富的股東可以透過實物分派及優先發售獲得合景悠活股份，每持有2股合景泰富將可獲分1股合景悠活。管理層表示，以此方式將物管業務分拆，有助將資產價值釋放，亦能令持有合景泰富的股東直接得益。

管理層亦於記者中會上提到，合景悠活集團與合景泰富分拆後，是互利互補的合作關係，不是一個依賴的關係。合景泰富擁有比較雄厚的土地儲備，以及持續的拓展能力，合景泰富則能為合景悠活交付高端的住宅、商業物業，將會持續跟合景泰富保持合作關係。

管理層指，合景悠活將會通過收購、招標等加大、拓展第三方業務，預期第三方將佔未來整體管理面積約40%。此外，集團目前正在物色適合的收購項目，使旗下的物業類型更加多元化。

據銷售文件披露，合景悠活引入8名基石投資者，包括高瓴資本認購5,000萬美元股份；Snow Lake Capital、Orchid China and LMA SPAC、HGCI、Aspex、OP Capital、Valliance及China Lesso，分別認購1,000萬美元股份。

合景悠活計劃上市集資所得其中60%用於收購和投資，25%用於提升新智能服務系統，10%用於豐富增值服務，5%用於一般營運資金。

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