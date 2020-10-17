【魑魅魍魎】三星手機「資料送中」- 十一少

中國千方百計要蒐集數據，硬推數碼列寧主義，手法防不勝防；一些企業為賺人民幣折腰，最新有Samsung被揭把港澳版智能手機上網的「資料送中」，助紂為虐。而在了解當中技術細節後，才發現事情比想像中嚴重。

原來三星最新旗艦手機香港行貨和部份舊型號，一旦使用WiFi網絡，竟會自動連接114DNS服務！所謂DNS，即是一個遠端存取資料服務，會按用戶所輸入網址去取得IP資訊。

使用有SIM卡的Samsung手機，在使用WiFi網絡時，用戶竟被強制連接中資公司「中國南京信風軟件有限公司」的114.114.114.114或114.114.115.115。既稱「強制」，用戶當然無法修改相關預設設定，換句話說，Samsung用戶的上網行蹤完全隨時被「老大哥」掌握。

這間「信風軟件」的官網介紹，DNS服務為內地大三電訊商中國移動、中國聯通、中國電信適用，在中國較其餘DNS服務供應商如Google具備「優勢」。而經IT媒體多次實測，也確認真有其事，連到114DNS服務供應商Coagent Communications，則是一間中資擁有全盤存取權、伺服器位於美國的公司。

對此，Samsung發言人的回覆未有全面否認：「三星非常重視客戶的私隱及個人資料的保護。當手機連接WiFi網絡時，網域名稱系統（DNS）只會傳送網站的IP地址，並不會儲存任何客戶的個人資料，也不會追蹤用戶所瀏覽網站或收集瀏覽內容。我們將不斷為Galaxy產品推出軟件更新，以提升客戶使用體驗。」

事實上，韓國與中國關係千絲萬縷，在國際關係緊張之際，南韓也拒絕美國「清潔網絡」行動要求，未有禁用華為5G；南韓電訊商SK Telecom、KT也被美國國務院標記為不合作對象。

消費者對一個品牌的信心，往往不只取決於巧言令色。三星今次風波，在ESG上被香港大打折扣；狹義來說，這絕對值得海關、私隱專員公署跟進。

十一少

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