晚間通告 | 恒盛地產澄清無計劃出售尚海灣項目

● 恒盛地產（845）指，注意到近日有中國網上媒體新聞報道表示，公司計劃將集團位於上海的地產發展項目恒盛•尚海灣餘下物業，包括住宅部分及辦公樓，出售予第三方。董事會謹此澄清，有關計劃出售的報道與事實不符，毫無根據及實屬謠言。公司目前無計劃與任何第三方洽談出售尚海灣項目。報道涉及的尚海灣項目仍然在集團內開發和營運。

● 三生製藥（1530）公佈其附屬公司三生國健截至今年9月底日止9個月的季度報告，其營業收入按年減少22.35%至5.86億元人民幣，歸屬於三生國健股東的淨利潤由盈轉虧蝕5,689萬元人民幣。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！