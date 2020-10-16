按揭星探｜BNO居英藏伏位 須全家同行 「黃金簽證」成救命稻草（子非魚）

持BNO港人經「5+1計劃」移民英國，正進入倒數階段，本月23日國會進行二讀。不過「執輸行頭慘過敗家」的香港人，過去3個月已經盲搶英國樓，綜合業內消息，自7月起成交已超過7,000間。不論二讀能否通過，以及能否涵蓋非BNO人士，筆者認為這條移民渠道在實際操作上有困難，相反黃金簽證或許是另一條出路。

根據筆者接觸移民客戶經驗，7月時確有批港人義無反顧堅決移民，部份已經付諸實行；刻下還未走的，基本上是放不下工作或香港一切，但仍然會考慮買英國樓，讓持有BNO的妻子帶同小朋友到英國讀書，然後申請入籍。

其實上述方法實際操作上頗困難。根據英國《移民法》，如果丈夫未陪同妻子及兒女同行，就算他們在英國居住滿6年亦無法入籍；必須整家人都住滿5年，申請永居後再逗留1年，每位成員才能獲得公民資格，缺一不可。

如果想實行「太空人」制度——即持有BNO的太太陪子女到英國讀書，丈夫留港工作；在欠缺丈夫陪同下，妻子和小朋友都需要住滿10年才能夠入籍，這「移民監」可能是全世界最長吧。

黃金簽證全家移歐 只須300萬港元

有人會選擇另一途徑——以35萬歐元（約318萬港元）買層葡萄牙住宅，便能舉家申請黃金簽證，5年內只要在當地住滿35日便能入籍，並取得歐盟護照，縱橫27個國家；甚至可以透過在愛爾蘭生活，再跳到英國居住，毋須坐「移民監」。

但可惜的是，這條渠道出現阻滯。上星期葡萄牙首相宣佈重啟一項法案，停止外國人在里斯本和波圖買樓便能取得黃金簽證，原因是相關渠道令葡萄牙兩大城市樓價過去幾年急升，當地人無法負擔。

有關法案本來年初時曾提出，之後因疫情而取消；但其後疫情令葡萄牙經濟低迷，惟樓價仍然高企，民怨沸騰，首相便重啟法案動議，暫時仍未經議會討論。一旦落實，根據年初經驗，死線可能是今年12月31日。

葡國新政策阻礙 年底前最後召集

若仍想買上述葡萄牙兩大城市物業，再申請黃金簽證的話，現時能否趕得及？最棘手問題是良民證——現時警務處批出良民證需時兩個半月，若果今年12月31日是死線，便難以趕及，但當然一切都要按未來公佈細節為準，最終死線有可能延遲。

到最後，如果不想買葡萄牙二線城市物業以申請黃金簽證，平價移民英國方法只得BNO一路，但要有心理準備舉家移民，否則「太空人」制度要忍受十年「移民監」。

如果移民英國兼在當地置業，成本驟然大增，買三線葡萄牙城市物業取黃金簽證可能更划算，成本只需近300萬港元，毋須移民監而且快速取得外國身份，子女也可到愛爾蘭讀書，然後考英國大學。根據世界經濟合作與發展組織（OECD），愛爾蘭中、小學教育質素比英國高，而葡萄牙物業過去幾年亦大幅跑贏英國樓。

子非魚

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