圓方集 ︱深圳成功在「冇王管」 （張宗永）

習主席南下慶祝深圳經濟特區成立40周年，「挺深」的講話再次觸動港人神經，香港建制的主調是港人再不思進取，很快便淪為「阿二」。我覺得香港要找出自己的路，心態上要不卑不亢，認知上要明白香港的社會進化程度。

那天我和一個從事生產手機的的大陸朋友討論時局，他很感恩改革開放帶來的機遇，令他由一個普通的電子產品銷售員，晉身成為身家以億計的上市公司老闆，為此他感謝共產黨。我覺得功勞歸於他的營商智慧和過往中國的廉價勞動力，共產黨的功勞在於它的「不管」，他最終都同意我的看法。

今天大家認識深圳，都聚焦在它的高科技。其實，中國早年的證券公司，大部份都設在深圳，取其「山高皇帝遠」。主席在深圳講話，開張明義强調黨領導的重要性，但如果循歷史往績看，深圳的成功，正是因為黨退民進，流動的人口加上跳躍的思潮締造了這經濟奇蹟。

我年前遊覽捷克布拉格，除了被浪漫的查里斯橋吸引之外，逛市集時，感受當地人民的經濟活力，頗有點像崛起中的深圳。捷克是東歐諸國中經濟最發達的，民性傾向於自由，在鐵幕時期因為反抗蘇聯，引發了「布拉格之春」，寫下《無權力者的權力》的哈維爾曾經在鐵幕解體後擔任總統。我深信思想自由和經濟活力是連體嬰，布拉格和深圳都不會是例外。

回頭說香港人應該如何面對這演變中的深港關係。先說不亢：我覺得大家首先要接受毗鄰的同胞富起來，是他們的權利，作為中國人這是好事不是壞事，香港亦是受益者。至於不卑：我不少建制朋友心底裏非常愛惜香港，看到目前香港的困局和年青人的表現，恨鐵不成鋼，很想重拾他們心裏的獅子山精神。他們忽略了香港今天已經是一很富裕的城市，我們要賣的是文明﹑品味和視野，要求我們的下一代和國內同胞鬥狠和鬥蠻，是沒有可能的。

補記: 宋朝是中國歷史上一個很富裕的朝代，商業發達，有說是東方文明第一次超越西方，但軍事上，宋軍面對金人和蒙古人先後的入侵，都是完全沒有抵抗能力的，歷史就是那麼現實和殘酷。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！