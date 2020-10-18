【投資導航】市場未來兩周迎來兩大焦點，一是本月底中共五中全會，二是下月三日美國總統大選。今期〈投資導航〉率先細數市場普遍認為兩大陣營當選下的受惠資產，及無論誰入主白宮，均有可能走高的贏家。

拜登與特朗普政綱上最明顯分別，是對環保議題的重視及對貿易壁壘的反感。拜登有意投入兩萬億美元應對氣候變化，當中包括能源基建投資，及支持燃油車主過渡新能源車，首當其衝受惠股非Tesla莫屬。

Intel或受惠貿策改變

Tesla股價上月中明顯調整後即反彈，截至上周三止更連升六日，本月已累升約8%，不排除倘拜登當選，即可成為衝上逾500美元新高藥引。

至於貿易政策改變或有利半導體股如Intel。該股7月大瀉兩成後，8月至今三個月均緩步上揚，有見底憧憬。另外亞洲股市亦受惠，可留意港上市的兩隻ETF：MSCI中國指數（2801）及MSCI新興亞洲指數（2802）；前者上周一度破頂，後者亦穩步邁向新高。究竟是高位遇阻抑或乘風破浪，相信大選結果亦是關鍵因素之一。

至於特朗普任內接連受針對的中資科技股，亦順理成章變拜登當選受惠股。高盛上月中一份中國市場報告中提及，如拜登在民調領先，或牽引多隻科技相關股份跑贏，包括騰訊（700）、阿里健康（241）、平安好醫生（1833）及華虹半導體（1347）；另外中生製藥（1177）及藥明生物（2269）亦有機會造好。

而特朗普上任至今股市普遍造好，其中一個因素在將企業稅大幅下調，惟倘拜登當選，相關稅率或將由21%上調至28%。此舉或令近年享受減稅政策的藍籌巨企走勢逆轉，如AT&T及百貨股TGT等，均曾被摩根大通點名為最受惠減稅及就業法案企業之一；惟前者過去兩個月股價均向下，若特朗普反民調結果連任，相信亦會一併改寫這些股份走勢。

美元續弱 日圓可捧

從近一兩年美國對華強硬態度下的金融市場反應，最直接受惠是因中概股回流而炒上歷史高位的港交所（388），單計今年已走高47%；相信在制裁中國方針不變下，仍會持續受捧。高盛則認為若特朗普勝算上升，則招商銀行（3968）、中信股份（267）及海螺創業（586）可跑出。

最後要留意是，無論特朗普抑或拜登，其政綱主調均涉大量基建支出，加上兩者都提倡大額刺激經濟措施，無可避免加大美國財赤；估計兩黨誰勝誰負都阻擋不了美元持續弱勢，因此非美元資產如日圓及黃金，或可成為大選下的通殺贏家。國際期金價格近日在每盎斯1,900美元徘徊，瑞銀曾預期年底前或衝上2,000美元大關，值得關注。