股滙市況．不斷更新｜港股高開178點 ATMX、內銀續撐市（附互動圖片）

【上午9時25分】

A股靠穩，上證綜指升14點或0.44%，報3,351點；深證成指升106點或0.78%，報13,638點；創業板指升26點或0.97%，報2,750點。

【上午9時20分】

恒指高開178點，報24,565點；H指高開86點，報10,001點；科指高開82點，報7,687點。主板成交36億元。

市傳阿里（9988）旗下螞蟻集團獲中證監批准香港上市，股價要升1.46%，報298.2元。騰訊（700）升0.9%；美團（3690）升1.5%；小米（1810）升1.51%。

內銀續強勢，建行（939）升2.52%；工行（1398）升1.81%；中行（3988）升1.17%。

財經專欄作家魏力指，港股上周五靠中資金融股托市，恒指收市反彈228點（0.94%），收報24386點，上方大阻力介乎24800至25000，下方支持則處23750至24000水平；科指上日收報7604點，升63點（0.84%），走勢上於7900點形成「雙頂」，無力上攻，下方支持位於7450點，以窄幅爭持為主。

外圍股市目前正受兩大因素左右：一、入秋後疫情持續反彈；二、美國總統大選逼近。疫情方面，歐洲股市暫未見恐慌，上周四急挫 2至3%後，翌日迅速收復失地，反映投資者仍對疫苗快將面世信心滿滿。

另一邊廂，美股走勢分化，科技股以食糊減磅為主，少部份資金在賭經濟復蘇，追捧航空、旅遊、資源等落後股。拜登家庭傳出醜聞，選情再添不明朗因素，但無論誰人當選，放水救經濟也不會改變，弱美元之下對美股以至新興市場仍然偏向有利。

值得留意，上日中概股走勢較大盤為佳，達達（DADA）、金山雲（KC）、唯品會（VIPS）、世紀互聯（VNET）等升幅均逾半成，今日港股可吼實相關的中型股，例如金山軟件（3888）、樂享互動（6988）、明源雲（909）等。-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！