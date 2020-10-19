是日必炒｜中概股硬淨 吼實三隻短炒（魏力）

先講外圍股市，目前正受兩大因素左右：一、入秋後疫情持續反彈；二、美國總統大選逼近。疫情方面，歐洲股市暫未見恐慌，上周四急挫2%至3%後，翌日迅速收復失地，反映投資者仍對疫苗快將面世信心滿滿。

另一邊廂，美股走勢分化，科技股以食糊減磅為主，少部份資金在賭經濟復蘇，追捧航空、旅遊、資源等落後股。拜登家庭傳出醜聞，選情再添不明朗因素，但無論誰人當選，放水救經濟也不會改變，弱美元之下對美股以至新興市場仍然偏向有利。

值得留意，上日中概股走勢較大盤為佳，達達（DADA）、金山雲（KC）、唯品會（VIPS）、世紀互聯（VNET）等升幅均逾半成，今日港股可吼實相關的中型股，例如金山軟件（3888）、樂享互動（6988）、明源雲（909）等。

港股上日靠中資金融股托市，恒指收市反彈228點（0.94%），收報24386點，上方大阻力介乎24,800至25,000，下方支持則處23,750至24,000水平；科指上日收報7,604點，升63點（0.84%），走勢上於7900點形成「雙頂」，無力上攻，下方支持位於7,450點，以窄幅爭持為主。

魏力

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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