虛銀消息｜ZA Bank推Visa扣帳卡 網購現金回贈6%

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）推出由客戶自訂卡號碼的 Visa卡，由於屬於扣賬卡，不設年費、利息和逾期費用，而該卡最後6位數字可由用戶自訂卡號碼。

該行指，該卡於特選商戶Deliveroo訂餐享11%現金回贈，另網購回贈達6%。ZA Card回贈將以ZA Coin形式發放，於交易授權完成後存入戶口，客戶之後可把ZA Coin轉換為現金存放在活期存款戶口内。11%及6%現金回贈分別每月可賺取的ZA Coin上限為20,000 個，即合共兌換上限為400元。

根據條款，每100個 ZA Coin可兌換現金1元。舉例說，於Deliveroo簽賬100元可獲得1100個ZA Coin，並換成11元現金。

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