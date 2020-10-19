季度表現｜中電首三季售電量按年跌0.6% 第三期中期息維持0.63元

中電（002）公佈，受武漢肺炎影響，今年首三季售電量為264.26億度，按年下跌0.6%；第三期中期息每股0.63元，按年持平。

今年首3季除住宅客戶外，所有類別客戶的售電量均有所下降，其中最大客戶商業用戶的售電量按年跌5.5%，住宅客戶則按年增加10.4%，主要由於市民在疫情下留家時間較長，以及今年夏天較往常熱影響。

截至9月底，中電成功接駁約67.5萬個智能電錶；「可再生能源上網電價」計劃已收到逾1.16萬份申請，其中87%已獲批准或有關發電裝置已成功接駁至電網。

資本項目方面，中電指龍鼓灘發電廠新建的550兆瓦聯合循環燃氣渦輪機組，已於7月初以基本負載的形式投入運行，目前正在完成最終性能測試；海上液化天然氣接收站的組件預製工程亦已開始，地盤工程預計今年較後時間展開。

集團指，內地業務繼續從疫情衝擊中恢復過來，所有業務均表現平穩。其中廣東省大亞灣核電站表現穩定，不過陽江核電站第六台的發電量增長則遜預期，主要由於疫情第一季用電需求下降，加上核電站機組在3月出現非計劃停運。

委任獨立非執董

中電同日宣佈，明日起委任吳燕安及顧純元為獨立非執董。吳燕安將同時委任為公司財務及一般事務委員會和可持續發展委員會的成員，顧純元則同時任審核及風險委員會和財務及一般事務委員會的成員，兩年將分別收取101.66萬元及135.16萬元年度袍金。

吳燕安現年48歲，2008年加入投資房地產的私募基金基滙資本，成為基滙資本的執行合夥人，此前曾任職高盛及瑞銀，有逾15年投行工作經驗。另外，吳燕安亦於多個學校任公職，例如出任嶺南大學校董會成員、聖保羅男女中學校友會執行委員會副主席等。

顧純元現年61歲，於電氣化及自動化科技公司ABB Ltd工作逾30年，該公司服務對象為公用事業、工業、運輸和基礎建設範疇的客戶，現以ABB顧問身份出任ABB（中國）有限公司之董事會主席。

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