魚樂無窮｜三大賣點夠落鑊（唐牛）

低調航運股中遠海運國際（517）今日起錨，埋單升近4%，話佢低調唔係冇原因。大家問問自己，如果炒航運及港口股，第一時間會諗起邊間公司？相信答案離不開中遠海控（1919）、中遠海運港口（1199）及招商局（144）。雖說中遠海運炒味欠奉，實際卻是禾稈冚珍珠，最新中期業績顯示，手頭淨現金高達61億元，相當於每股約4元，乃今日收市價2.29元的1.7倍，超值之說不是空談。

至於點解突然炒上，可歸納三個原因︰第一，控股股東中遠海運（香港）今年密密增持，最新上周五權益披露數據，近4個月掃入1,538萬股，持股量升至68%，似有後着。第二，年初宣佈的股票期權激勵計劃已開綠燈，根據計劃，集團2020至2022年的淨資產收益率（ROE）及營業收入複合增長率要達至某水平才能符合授予及行使條件，由於授予對象為高級管理人員，相信他們會出盡九牛二虎之力交數，換句話說未來業績值得憧憬。

第三，航運股最近炒復蘇，中遠海控今日創出逾兩年高位，中遠海運縱見1個月高，但從月線圖出發，股價仍在多年低位徘徊，在海量cash及7厘息支持下炒落後，有一定值博率。

唐牛

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