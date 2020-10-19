爆疫大廈｜美輪大廈業主劈價40%賣北角舖 添好運老闆梁輝強7,600萬接貨

今年初肺炎病毒肆虐，北角美輪大廈一度因「福慧精舍」爆疫，大廈佈滿佛堂而聞名。這幢「疫廈」地舖業主，劈價達四成以7,600萬元沽出，接貨買家正是近年人氣急升的點心店老闆添好運梁輝強或有關人士。

曾經爆疫的北角美輪大廈，毗鄰北角港鐵站，面向內街書局街地舖的強記飯店，舖位面積約1,800方呎，以7,600萬元成交，按土地註冊處資料顯示，舖位透過新輝煌有限公司購入，公司董事梁輝強，與著名點心舖添好運老闆之一梁輝強同名，料為同一人。

上述舖位現由強記飯店自用多年，有指早前在市場叫價1.3億元放售，是次大劈價達5,400萬元，減幅達40%沽出，舖位成交呎價4.2萬元。業主1995年以2,180萬元購入，是次沽出，帳面賺逾半億達5,420萬元，升幅2.5倍。

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