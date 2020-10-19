iPhone12｜郭明錤：估計首24小時預購訂單達200萬 來自中國需求強勁

天風國際證券知名分析師郭明錤最新報告指出，自iPhone 12及iPhone 12 Pro在全球開放預購後，訂單達到170萬至200萬部，較去年iPhone 11系列的50萬至80萬部為多。

報告亦提到，受惠中國強勁需求與即將來臨的歐美市場旺季需求，iPhone 12 Pro預購優於預期。大部分國家的iPhone 12 Pro運送時間為2至4周，來自中國的需求佔全球35至45%。而中國預購需求強勁原因包括華為禁令導致部分高性能機需求移轉，以及5G基礎建設較普及有利營銷。

郭明錤料，iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷售量為700萬至900萬部，而去年iPhone 11系列為1,000萬至1,200萬部，因iPhone 12 Pro的初期供應不足，限制了首周末銷量。而稍後推出的iPhone 12 mini與12 Pro Max的預購定單與首周末銷售量將低於iPhone 12與12 Pro。

報告料，12 Pro預購反應較iPhone 11系列好，可能會帶動近期蘋果與產業鏈股價反彈。

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