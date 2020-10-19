高銀救亡｜高銀金融復牌重挫25%創8年低 143億售總部 德銀續追殺申清盤

高銀金融（530）確認143億元出售九龍灣高銀金融國際中心的買家身份，再披露其遭債權人德銀申請清盤情況，一連串消息後，股份復牌半日收市重挫25.7%，報0.75元，創8年低位，市值只剩52億元。

高銀金融上月表示擬以143億元出售持有其高銀金融國際中心的兩間控股公司，高銀最新披露買家為FONG Tim，為一名商人及獨立第三方，並透過一間英屬處女群島註冊公司Hundred Gain International Holding Limited進行今次交易。另外，高銀金融遭債權人德銀申請清盤，高銀指諮詢法律意見後，認為公司可能於該呈請抗辯中獲勝。

高銀8月7日遭債權人德銀向百慕達最高法院提呈，申請將高銀金融清盤，本月30日將舉行押後進行的呈請聆訊。惟高銀指出，假若德銀勝訴，高銀上周五擬配股集資約14億元的交易亦將被視為無效，公司須將配售款項退還予承配人。

高銀金融陷入財困，最新出售九龍灣總部的交易之前，曾獲得長實（1113）牽頭洽商87億元融資，不過長實高層出任高銀金融副主席不足3個月再辭任，並調任為高級顧問，市場猜測87億元融資凍過水，因此要出售總部救亡。

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