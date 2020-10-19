【數碼金魚缸】

還有兩個多星期便是美國大選投票日，今次港人異常關注，原因自然是憂慮特朗普的對華對港政策，會否在大選後有所變化；對日益兩極化的美國人來說，這亦是兩派陣營大對決，是對特朗普處理經濟及疫情的一次公投。不過現時最主宰投資者情緒的，不是選舉結果，而是選舉無結果；即雙方票數接近而拒絕承認落敗，觸發社會大規模動盪。今次以Python程式，分析歷屆美國總統選舉，對港股美股影響，this time is different？

不少人拿2000年小布殊對戈爾的總統選舉一役，與今次比較，因當年關鍵州份佛羅里達需要重新點票；民主黨參選人戈爾更入稟法院要求人手點票，事件擾釀至該年12月中，戈爾才承認落敗，但期間的巨大不明朗因素，已令美股累積調整12%，港股亦要陪跌。

事實上，市場素來不喜歡意外，就算上屆特朗普爆冷當選，道指一度隨着意外賽果而跌近千點，但收市急速收復失地，更倒升收市。

上落波幅大 非穩勝策略

今次臨近選舉，亦不斷爆發意外事故，年頭新冠肺炎疫情，把美國經濟積聚幾年的強勢，一下子化為烏有，更累千萬打工仔失業；再有反種族歧視示威、女聯邦大法官之死，以及特朗普本人染疫，都是足以左右選舉的大事。看歷屆選舉前的美股恐慌指數（VIX），今次算是第二高，僅次2008年奧巴馬當選的一次；但當時美國正經歷金融海嘯，投資市場吹緊十號風球，今次卻是實體經濟出事，貧病交迫。

恐慌指數近日稍為回落，可能與大選漸趨明朗有關；有指拜登民調持續拋離特朗普，有望避免出現勝負不分的局面。

雖然港股美股相關性頗高，但大選對港股的影響，不一定如美股；以1992年以來的七屆總統選舉，也有兩屆的港股美股走勢迥異，其中一次便是上屆特朗普勝選一役（圖一）；美股在選後一日、五日甚至近一個月都不斷造好，反而港股卻持續調整，是否市場早預期特朗普對華立場強硬？

從「圖二」可見，要捕捉港股在大選後表現，殊不容易。從1992年以來七次大選，有五次港股在選舉翌日上升；但在約一個月後，卻有逾七成機會輸錢。從列表可見，恒指在大選後一天、五天及二十天的平均回報為0.8%、-1.04%及-2.05%；美股則為-0.89%、-1.58%及-0.50%。若果要說捉路，則短線以利淡為主，不過上落波幅甚大，不是穩勝策略。

當然，個別板塊還是會有睇頭；如拜登當選肯定刺激新能源股，特朗普連任則利好傳統製造業。

學術界早對所謂大選周期有大量研究，指出大選前一至兩年，在任總統為谷民望，都會用盡方法推高經濟，故對大市有利，令大選周期成為每四年的尋寶策略之一。即使艱難如今年，仍然因為無限量寬及連環救市財政政策，令標指低位反彈近六成，全面收復失地；但與去年28%升幅相比，仍相形見絀。

選前股市正回報有利連任

早前指數基金巨人Vanguard便唱反調，發表研究報告指大選對投資市場的影響可有可無，謂據以往150年的美國選舉數據，以一個六成股票、四成債券的投資組合來評估，發現無論是共和黨還是民主黨執政，回報差異都不具統計學上的顯著性；唯一較顯著的，是股市波幅在選前選後100天會略為回順。

若大選對股市的影響難一概而論，那麼倒過來，以股市預測選舉結果會否更有啟示性？有基金公司研究聲稱，大選前三個月股市回報可預測選舉結果，只要是正回報，在任總統連任機會普遍較高；這現象在1928年以來準確度87%，1984年以來準確度更達100%。以過去三個月標指錄得近一成升幅，照計對特朗普有利，不過今次是不一樣的選舉，會否再出現上一屆的意外戰果，誰人說得準？

尼奧