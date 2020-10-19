通告盤點｜阿里280億收購高鑫控股權●基石藥業淋巴瘤藥獲孤兒藥認定

阿里巴巴

阿里（9988）公佈，集團已同意透過旗下淘寶中國收購吉鑫控股合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售（6808）約51%股權，投資總計約280億元（36億美元）。完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.10港元要約價，以現金就高鑫的全部已發行股份，提出強制性無條件全購，淘寶中國還須額外支付最多約170億元（22億美元）

基石藥業

基石藥業（2616）公佈，其PD-L1抗體舒格利單抗治療T細胞淋巴瘤已獲美國FDA授予孤兒藥資格認定。美國 FDA 孤兒藥資格認定源自 「孤兒藥法案」，為美國 FDA 鼓勵開發用於治療罕見病創新藥的措施。凡獲得孤兒藥資格認定的新藥，其贊助人可獲得七年市場獨佔權，此外，美國FDA對孤兒藥有稅費優惠、減免處方藥使用者費用、研發資助、方案協助和快速審批通道等一系列的配套措施。

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