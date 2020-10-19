舖市低迷｜尖沙嘴海防道地舖短租再跌3成 口罩工廠20.8萬承租

市場消息，尖沙嘴海防道38至40號中達大廈地下A及B舖，建築面積約2,100方呎，以短租形式，每月20.8萬元租出，新租客為Mask Factory口罩工廠，作為口罩銷售及體驗店，租約期半年。今次短租租金比較今年初由時裝店以30萬元承租，再平9.2萬元或30.7%。舖位昔日由粵港澳湛周生生承租，2013年舖市高峰期月租高達280萬元，2017年續租月租約130萬元。目前短租對比上一份長租，減少109.2萬元或84%。

店舖名為MF Living概念體驗店，口罩工廠創辦人之一唐家輝表示，原本一直在網上銷售，現在由線上向線下發展是反其道而行，「而家舖市死晒，係一個幾好嘅機會可以用到比較低嘅價錢租到舖係旺點畀人睇到。」店內除了銷售口罩，還放置一條口罩生產線，希望讓客人親身體驗口罩生產情況，「線下銷售畀用家實在啲感覺，無咁虛……好多人無實際摸過件產品，香港人買嘢都要有實體。」他補充，目前仍在物色3至5個地舖開設類似體驗店，每間地舖目標月租約10萬元。

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