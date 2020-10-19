大棋局｜南海開波概率今年最高（Mr. Tregunter）

首先對兩個地方有初步概念：東沙群島，現時實質由台灣控制，離台灣遠；黃岩島，現時實質由中國控制，但緊鄰菲律賓。南海局勢變化最有機會由此二地開始。

10月13日美國列根號航母突然由印度洋折返南海，並朝東沙群島方向行駛。15日台灣定期飛往東沙群島的立榮航班，在接近香港飛行管制區前，也突然被香港飛行管制中心通知前方空域有危險，航班折返。今年南海中美對峙，被認為最有機會開波之地就係東沙群島。上述兩個折返事件，為宣示軍事姿態的第一重較量，但戲肉相信在黃岩島，東沙群島或作反制之用。

12日菲律賓海軍司令指，將會派海上民兵出西菲律賓海保護被中國搞的漁民。西菲律賓海爭議最大之地自然係黃岩島，該島離菲律賓只有100海里。又咁啱，菲律賓共產黨此時宣佈會攻擊在菲律賓的中國企業。由於美國大選及中共五中全會都即將召開，將近日各種詭異事件綜合，菲律賓有可能要在南海出手。

五中全會以中共慣例為部署換屆人事，即2022年的二十大。這種會議，用一個簡單例子一講就明。日本桃山時代的清須會議，柴田勝家原以為食硬做攝政王，但在豐臣秀吉的權謀及人事手段下，攝政王落入豐臣秀吉之手。五中全會26日舉行，若黃岩島被菲律賓拿下，中共還唔還拖？

關鍵在菲律賓為何要出手。菲律賓近日表示會單方面恢復南海爭議海域探勘，因為想加速同中國談判。此動作有兩個可能性，已歸邊美國，或真係想同中國談判。但無論邊一種，都代表菲律賓將會出手，一改早前暫時擱置南海爭議的態度。菲律賓出手的話，首選即黃岩島。

過去中菲黃岩島之爭美國冇乜實質行動，但如今列根號折返意在宣示個場我睇。加上美日兩次軍演，月初反潛軍演實為勘察，26日又再軍演，甚有夠薑你就還拖之意味。菲律賓用民兵也只代表：萬一出事唔關官方事。

如此中共若戰，美國名正言順帶領盟友維持地區秩序，中共要用親定用能？將涉及放權問題；中共若縮，戰狼外交被質疑。原本正路應會拖到11月3日後才處理，期間只咀炮。但由於會議各派系要爭持將自己人馬插旗，一旦外圍情勢有異，或未易量。而各方要應對此問題，減少大選受影響機會。是以南海開波概率為今年最高，時間就在26日前後。

Mr. Tregunter

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