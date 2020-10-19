國策股抬頭　晶片內需料掀炒風

【本報訊】習近平上周南巡並宣佈一系列措施，刺激港股，而美國紓困方案和疫苗研發出現阻滯，新一個刺激港股的消息來自五中全會；市場憧憬晶片股、內需股會成為政策受惠股。

恒指上周累計升267點或1.11％，報24386點；科指整周升101點或1.35％，報7604點，漲幅跑贏恒指。惟因美國紓困方案和疫苗研發出現阻滯，恒指始終未能重返50天線及100天線。

五中全會成市場焦點

當前最受市場關注的，將是中共月尾舉行的「第十九屆中央委員會第五次全體會議」（五中全會），會上將會審議「十四五規劃」以及2035年遠景目標等。而五中全會其中一個關注點，就是內地在經濟減速和外交關係問題下，內循環或成為中共保經濟、保就業的最新國策。

市場消息指出，目前中芯國際（981）及華為縱成為美國制裁對象，但半導體產業仍將成為「十四五」的重點戰略產業，內地更力谷「中國芯」。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪分析稱，儘管國內在目標的五年內，半導體產業技術不可能突飛猛進，但可預料大批資金將流向「造芯」概念，並成為半導體上市公司一利好因素。而在國內力谷內循環經濟下，內需板塊亦有較大發揮，建議投資者可關注家電股、汽車股等。

至於港股整體方面，豐盛金融資產管理董事黃國英指出，港股難受惠國策股而急升，「香港涉及呢方面嘅都唔形成氣候，唔會對大市有幫助；就算入手呢啲股份，個波幅都會好大，投資者要諗清先好入市」。長遠而言，他認為消費及醫藥股才是較值得長揸的板塊。而新能源及電動車等新興行業，亦屬市場新選擇，投資者可看高一線。